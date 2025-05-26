ДТЕК за останній тиждень відновив електропостачання майже 115 тис. абонентів у чотирьох областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 19 по 25 травня змогли повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів і повернути світло у домівки майже 115 тис. родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

"Минулого тижня на Донеччині, де так само тривають важкі бої, фахівцям вдалося повернути світло в домівки майже 95 тис. родин місцевих мешканців. Попри постійну небезпеку наші енергетики продовжують повертати світло у прифронтовому регіоні, щойно це стає можливим", - повідомили у пресрелізі енергохолдингу у понеділок.

Своєю чергою у Дніпропетровській області, де регулярно пошкоджуються електромережі внаслідок ворожих обстрілів, енергетики з 19 по 25 травня змогли повернути електропостачання у 18 тис. домівок.

"Продовжує потерпати від ворожих атак і Одещина, де минулого тижня фахівці енергокомпанії змогли відновити електрику у 1,8 тис. осель", - зазначили у компанії.

Водночас у Київській області енергетики за тиждень повернули світло у 202 домівки, знеструмлені через ворожі атаки.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 19 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.