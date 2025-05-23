Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"
Словаччина готова направити близько EUR84 млн кредитних та грантових коштів на реалізацію проєктів відновлення та розвитку об'єктів інфраструктури НЕК "Укренерго".
Про це компанія повідомила у п'ятницю з посиланням на директора з інвестицій Олега Павленка.
"Зокрема, йдеться про будівництво нової високовольтної лінії у регіоні, що сильно постраждав від російських обстрілів, будівництво нової підстанції "Укренерго" та реконструкцію вже існуючої", - зазначив він.
За словами Павленка, втілення кожної з означених ініціатив для системного оператора є дуже важливим, реалізація цих заходів суттєво посилить стійкість української енергосистеми.
Керівники "Укренерго" обговорили реалізацію спільних проектів та можливу участь словацького бізнесу у відновленні енергетичного сектору України з представниками уряду Словаччини. Зокрема, йшлося про залучення інфраструктурних інвестицій в рамках європейської програми підтримки України Ukraine Facility.
Реалізація проєктів з відбудови української енергетичної інфраструктури за підтримки словацьких партнерів відбуватиметься за адміністрування Експортно-імпортного банку Словацької Республіки та Словацької організації з розвитку за сприяння уряду країни.