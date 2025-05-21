Підписання Україною угоди про відкрите море стане свідченням відданості курсу євроінтеграції – нардеп

Україна має підтримати угоду про відкрите море якомога скоріше, вважає народний депутат, голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова.

"Ця угода відповідає цілям європейської інтеграції, оскільки, як ми знаємо, тривають переговори щодо вступу, і наше законодавство поступово адаптовується. Ми сподіваємося, що в червні відкриється 27 розділ переговорного процесу, і ми зможемо рухатися активніше", - сказала вона на пресконференції в середу.

За її словами, серед головних переваг ратифікації – доступ до міжнародної арени для донесення інформації про проблеми України, зокрема про руйнівний вплив війни. Окрім того, депутат нагадала, що Україна вже підписала і ратифікувала дві угоди в рамках конвенції з морського права.

"Ми послідовно рухаємося, підтверджуючи свої наміри і міжнародний вектор наш. Дуже важливо, що саме перша угода стосувалась імплементації частини ХІ. Друга угода – це угода про збереження транскордонних рибних запасів. Тому дуже послідовним кроком є підписання і ратифікація угоди про відкрите море, яка стане фактично третьою імплементаційною угодою в рамках конвенції з морського права", - зазначила вона.

Вона також додала, що угода суперечить інтересам Росії, яка виступає проти її ратифікації.

"Країна-терорист, окупант, не підтримує цю угоду, вважає її неприйнятною (…) Тому ми сподіваємося, що ми відреагуємо і дуже швидко ратифікуємо ", — зазначила нардеп.

За її словами, Україна не має суттєвих економічних ризиків через нову угоду, адже її дія не зачіпає стратегічні зони рибальства, а також не обмежує доступ до генетичних ресурсів відкритого моря. Навпаки, вона відкриває нові можливості для українських науковців.

Водночас морська біологиня, експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Соф'я Садогурська зазначила, що угода стосується України напряму.

"Як вже сьогодні неодноразово зазначалось, Україна не має прямого виходу до океанів, але, якщо ми подивимося, то відкрите море вже за існуючими міжнародними домовленостями знаходиться у спільному використанні всіх держав. Це означає, що Україна має таке саме право на доступ до ресурсів у відкритому морі, але і такі самі зобов'язання щодо охорони біорізноманіття у цих ділянках. Тому звичайний аргумент, що ми не маємо доступу, не дуже працює, тому що відкрите море так само стосується України, як і будь-якої іншої держави в світі", - сказала вона.

У 1982 році ООН підписала конвенцію з морського права. Дві імплементаційні угоди до неї "про імплементацію Частини ХІ Конвенції (1999)" і "про виконання положень, які стосуються збереження траскордонних рибних засобів та мігруючих видів" (2002) Україна вже підтримала.

У 2023 році в ООН ухвалила угоду з морського біорізноманіття в районах за межами національної юрисдикції (угода про відкрите море) з метою збереження та сталого використання морського біологічного різноманіття.