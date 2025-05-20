"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

АТ "НАЕК "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримало 12,15 млрд грн чистого прибутку, повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці, народний депутат Олексій Кучеренко з посиланням на фінзвітність компанії у Facebook.

"Крім цього сума нарахованої амортизації за перший квартал 2025 року склала 5,7 млрд грн. Таким чином сумарно до розподілу за перший квартал було сформовано майже 18 млрд грн", - написав він.

На думку Кучеренка, із зазначених 18 млрд грн близько 3-4 млрд грн розподілено на капітальні інвестиції, а решта 14 млрд грн потребує окремого обґрунтування щодо їх розподілу.

"Тобто тільки за перший квартал 2025 року 14 млрд грн вже потребують обґрунтування щодо їх подальшого розподілу", – зазначив він.

Як нагадав голова ТСК, за підсумками 2024 року "Енергоатом" зафіксував 1,3 млрд грн чистого прибутку.

"Результатом роботи ТСК (надісланих запитів, проведених робочих слухань, засідань) стало те, що вже в процесі роботи комісії менеджмент енергетичних компаній став усвідомлювати ризиковість маніпуляцій з показниками фінансової звітності", - стверджує Кучеренко.

Як повідомлялося з посиланням на звіт очолюваної ним ТСК, чинний тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

Народні депутати-члени ТСК вважають, що встановлений Кабінетом Міністрів рівень цін на е/е для населення станом на травень 2024 року повністю відповідає економічно обґрунтованому рівню.

Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Рада відповідною постановою продовжила роботу зазначеної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року. Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради від 30 жовтня 2024 року.

У 2024 році "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО (положення про покладання спеціальних обов'язків – ІФ-У) 145,35 млрд грн, спрямувавши на неї 58% від свого чистого доходу. Чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 млрд грн.