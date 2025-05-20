Інтерфакс-Україна
Економіка
12:37 20.05.2025

"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

2 хв читати
"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

АТ "НАЕК "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримало 12,15 млрд грн чистого прибутку, повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці, народний депутат Олексій Кучеренко з посиланням на фінзвітність компанії у Facebook.

"Крім цього сума нарахованої амортизації за перший квартал 2025 року склала 5,7 млрд грн. Таким чином сумарно до розподілу за перший квартал було сформовано майже 18 млрд грн", - написав він.

На думку Кучеренка, із зазначених 18 млрд грн близько 3-4 млрд грн розподілено на капітальні інвестиції, а решта 14 млрд грн потребує окремого обґрунтування щодо їх розподілу.

"Тобто тільки за перший квартал 2025 року 14 млрд грн вже потребують обґрунтування щодо їх подальшого розподілу", – зазначив він.

Як нагадав голова ТСК, за підсумками 2024 року "Енергоатом" зафіксував 1,3 млрд грн чистого прибутку.

"Результатом роботи ТСК (надісланих запитів, проведених робочих слухань, засідань) стало те, що вже в процесі роботи комісії менеджмент енергетичних компаній став усвідомлювати ризиковість маніпуляцій з показниками фінансової звітності", - стверджує Кучеренко.

Як повідомлялося з посиланням на звіт очолюваної ним ТСК, чинний тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

Народні депутати-члени ТСК вважають, що встановлений Кабінетом Міністрів рівень цін на е/е для населення станом на травень 2024 року повністю відповідає економічно обґрунтованому рівню.

Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Рада відповідною постановою продовжила роботу зазначеної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року. Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради від 30 жовтня 2024 року.

У 2024 році "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО (положення про покладання спеціальних обов'язків – ІФ-У) 145,35 млрд грн, спрямувавши на неї 58% від свого чистого доходу. Чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 млрд грн.

 

Теги: #прибуток #енергоатом

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 20.05.2025
Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

20:02 19.05.2025
Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

11:31 13.05.2025
Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

20:31 06.05.2025
Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

19:47 05.05.2025
ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

12:22 05.05.2025
Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

12:40 01.05.2025
Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

14:04 29.04.2025
"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

11:18 28.04.2025
МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

15:10 25.04.2025
У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

ВАЖЛИВЕ

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

ОСТАННЄ

Механізм антидемпінгових мит більш ефективний для захисту вітчизняного виробника - голова "Укрцементу"

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

Honda за шість років скоротить інвестиції в сегмент електромобілів більше ніж на $20 млрд

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

Корейський виробник асфальтобетону SG співпрацюватиме з Агентством відновлення України

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

OKKO GROUP перетворюється в диверсифіковану енергетично-аграрну компанію – СЕО

Bukovel доєднався до міжнародної програми Climate Friendly Travel

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА