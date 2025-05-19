Інтерфакс-Україна
Економіка
19:28 19.05.2025

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

2 хв читати
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня майже за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку на $130,95 млн, або на 21,0% – до $755,10 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать про зміну ситуації на готівковому ринку валюти: всі дні сальдо було негативним і коливалось від $2,0 млн у понеділок до $15,3 млн у вівторок, $9,2 млн у середу та $12,0 млн у четвер.

Офіційний курс гривні коливався у вузьких межах від 41,5470 грн/$1 на початку тижня до 41,4983 грн/$1 на його кінець.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня практично не змінився: купівля – біля 41,42 грн/$1, а продаж – 41,50 грн/$1.

Як зазначили експерти КИТ Group, наближення періоду сплати податків, а також сезонна активізація операцій у сфері енергетики, імпортних закупівель енергоносіїв додають ринку ліквідності, але з високою імовірністю не призведуть до помітних курсових відхилень за умови збереження ключових поточних умов.

На їх думку, технічну та психологічну підтримку ринку забезпечує зростання міжнародних резервів до $46,7 млрд (+10% у квітні), що формує додатковий запас стійкості для політики "керованої гнучкості".

В КИТ Group у короткостроковому горизонті (2–4 тижні) очікують збереження курсового діапазону 41,20–41,80 грн/$1 із локальними коливаннями ±20 копійок під впливом ситуативних факторів за умови незмінності поточних обставин.

Як вважають у компанії, у середньострокового горизонті (2–4 місяці) курс може залишатися стабільним або зміститися до 41,80–42,50 грн/$1 під впливом помірної девальвації.

 

 

Теги: #інтервенції #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 14.05.2025
Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – думка

Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – думка

19:31 10.05.2025
НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

19:22 10.05.2025
НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

14:47 10.05.2025
НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту

НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту

14:15 10.05.2025
НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

14:01 05.05.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 20,2%

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 20,2%

13:33 28.04.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

19:23 31.03.2025
Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

04:05 24.02.2025
Чисті інтервенції НБУ за цей тиждень "підскочили" на 77,8%, становивши понад $1 млрд

Чисті інтервенції НБУ за цей тиждень "підскочили" на 77,8%, становивши понад $1 млрд

08:56 30.12.2024
Інтервенції НБУ за цей тиждень побили рекорд з початку повномасштабної війни

Інтервенції НБУ за цей тиждень побили рекорд з початку повномасштабної війни

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Опонент Полтавського ГЗК у спорі у ВС на 4,7 млрд грн подав заявку на банкрутство підприємства – Ferrexpo

Перемовини про придбання "Кернелом" агрохолдингу ІМК призупинено

ОСТАННЄ

Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

Корейський виробник асфальтобетону SG співпрацюватиме з Агентством відновлення України

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

OKKO GROUP перетворюється в диверсифіковану енергетично-аграрну компанію – СЕО

Bukovel доєднався до міжнародної програми Climate Friendly Travel

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Втрати ОККО від наслідків війни склали приблизно $120 млн – СЕО

Кабмін розглядає виділення УЗ в травні 4,3 млрд грн компенсації збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах

Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування часу роботи в іншій державі до страхового стажу

"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА