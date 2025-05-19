Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня майже за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку на $130,95 млн, або на 21,0% – до $755,10 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать про зміну ситуації на готівковому ринку валюти: всі дні сальдо було негативним і коливалось від $2,0 млн у понеділок до $15,3 млн у вівторок, $9,2 млн у середу та $12,0 млн у четвер.

Офіційний курс гривні коливався у вузьких межах від 41,5470 грн/$1 на початку тижня до 41,4983 грн/$1 на його кінець.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня практично не змінився: купівля – біля 41,42 грн/$1, а продаж – 41,50 грн/$1.

Як зазначили експерти КИТ Group, наближення періоду сплати податків, а також сезонна активізація операцій у сфері енергетики, імпортних закупівель енергоносіїв додають ринку ліквідності, але з високою імовірністю не призведуть до помітних курсових відхилень за умови збереження ключових поточних умов.

На їх думку, технічну та психологічну підтримку ринку забезпечує зростання міжнародних резервів до $46,7 млрд (+10% у квітні), що формує додатковий запас стійкості для політики "керованої гнучкості".

В КИТ Group у короткостроковому горизонті (2–4 тижні) очікують збереження курсового діапазону 41,20–41,80 грн/$1 із локальними коливаннями ±20 копійок під впливом ситуативних факторів за умови незмінності поточних обставин.

Як вважають у компанії, у середньострокового горизонті (2–4 місяці) курс може залишатися стабільним або зміститися до 41,80–42,50 грн/$1 під впливом помірної девальвації.