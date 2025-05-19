Корейський виробник асфальтобетону SG співпрацюватиме з Агентством відновлення України

Корейський виробник асфальтобетону SG підписав меморандум про співробітництво з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомила пресслужба агентства.

"Ще у січні познайомились із представниками корейських компаній Posco International та SG. Відтоді мали низку зустрічей, планували спільні проєкти, зокрема, по побудові ТЕЦ на RDF в українських громадах разом із Posco. Тепер підписали меморандум із SG", – цитується у пресрелізі голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За його словами, у фокусі співпраці з SG – дорожнє будівництво з використанням технології EcoSteel Ascon, яка підвищує довговічність дорожнього полотна завдяки використанню шлаку.

"В планах: обмін технологіями, реалізація спільних проєктів, зокрема, на таких магістралях, як Р-55 (Одеса - Новий Буг – ІФ-У)", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, корейська Posco International планує в Одесі будівництво теплоелектроцентралі на RDF-паливі потужністю 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії і загальною вартістю $106 млн.