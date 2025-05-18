Інтерфакс-Україна
Економіка
16:10 18.05.2025

Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

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Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

Міністерство фінансів закладає в проєкт Бюджетної резолюції на 2026-2028 роки індексацію соціальних стандартів на прогнозний рівень інфляції: 2026 – 8,6%, 2027 – 5,9%, 2028 – 5,3%, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на лист Мінфіну головним розпорядникам бюджетних коштів.

"У цьому листі доведені наступні показники мінімальних соціальних стандартів: мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року – 8 688 грн; з 1 січня 2027 року – 9 374 грн; з 1 січня 2028 року – 10 059 грн; прожитковий мінімум (загальний розмір) з 1 січня 2026 року – 3 171 грн; з 1 січня 2027 року – 3 358 грн; з 1 січня 2028 року – 3 536 грн", – написав він у телеграм у неділю.

Гетманцев нагадав, що показники мінімальних соціальних стандартів були заморожені у цьому році і не враховують прогнозну інфляцію, яка за прогноз уряду складе 9,5%, а НБУ – 8,7%.

Згідно із законом про державний бюджет на 2025 рік мінімальна зарплата, до якої, наприклад, прив’язані зарплати бюджетникам, лікарняні, деякі штрафи, середній рівень зарплати на підприємстві для права отримати бронювання від мобілізації, дорівнює 8 000 грн, а прожитковий мінімум (загальний розмір) – 2 920 грн.

Голова комітету додав, що у базовому сценарії – за покращення безпекової ситуації – уряд прогнозує суттєве прискорення економіки у наступні три роки: середні темпи зростання економіки за цей період мають скласти 5,1%, в тому числі 4,5% у 2026 році проти 2,9% у 2024 році і очікуваних 2,7% у 2025 році.

"Закликаю уряд переглянути підходи до на 2026-2028 роки… Вважаю, що за такого макроекономічного сценарію буде справедливим закласти більший перерозподіл ВВП на соціальні цілі, насамперед, на індексацію соціальних стандартів, що само по собі має підтримати споживчий попит і разом із інвестиціями (про які згадує уряд у своєму прогнозі як про головний драйвер росту) – відновлення економіки", – наголосив Гетманцев.

На його думку, ресурсом на справедливу індексацію соціальних стандартів, особливо, але не виключно у випадку настання миру і отримання мирних дивідендів, є ревізія неефективних бюджетних видатків й детінізація та розширення легальної податкової бази. Голова комітету оцінює додаткові доходи від цих дій тільки цього року більш ніж $5 млрд.

Він нагадав, що відповідно до плану-графіку бюджетного процесу до 15 травня Мінфін мав би подати до Кабміну проект бюджетної декларації на 2026-2028 рр., який уряд має схвалити до 1 червня, а далі документ до 15 липня має розглянути Верховна Рада.

Теги: #інфляція #гетманцев #мінфін

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