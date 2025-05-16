Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації.

"Велику увагу приділяємо відновленню енергетичних обʼєктів. Продовжуємо ремонти. Запускаємо нову генерацію. Допомагаємо людям та бізнесу встановлювати додаткові потужності. У 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що влада постійно готуємо нові спільні проекти з партнерами, а також працює над тим, аби забезпечити відбудову необхідними ресурсами.