Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Україна та Швейцарія у середу уклали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає сплату Швейцарією внеску у розмірі EUR6,4 млн за здійснення Україною підписки на додаткові акції в рамках збільшення статутного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як повідомив Мінфін, підписантами на полях 34-ої щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні виступили міністр фінансів Сергій Марченко та посол, делегат Федеральної ради з торговельних угод Державного секретаріату Швейцарії з економічних справ Домінік Паравічіні.

Міністерство пояснило, що підписка на додаткові акції залишить незмінною існуючу частку акцій України в статутному капіталі ЄБРР, що надає можливість зберегти свій вплив при ухваленні рішень банком щодо здійснення фінансування потреб України в умовах війни з росією.

Наприкінці 2023 року Рада керуючих ЄБРР схвалила рішення про збільшення статутного капіталу банку на EUR4 млрд, або на 13%, - до EUR34 млрд. Україна для збереження частки має сплатити EUR32,27 млн. Відповідно до підписаного меморандуму, Швейцарія сплатить перший внесок EUR6,4 млн за Україну напряму до ЄБРР. Кошти надаються на безповоротній основі.

Під час прийняття рішення про збільшення капіталу наприкінці 2023 року ЄБРР відзначав, що це дасть йому змогу продовжувати забезпечувати рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько EUR1,5 млрд у період війни, що повністю підтримуються його власним балансом, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до EUR3 млрд щорічно після початку реконструкції.

Мінфін нагадує, що, відповідно до даних Кільського інституту дослідження світової економіки, з лютого 2022 року Швейцарія надала Україні допомоги обсягом EUR935 млн, з них гуманітарної - EUR720 млн, фінансової - EUR215 млн, зокрема, EUR30 млн прямої бюджетної підтримки у формі грантів.

Також Марченко подякував швейцарській стороні за плани виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на гуманітарну допомогу та підтримку економічного розвитку і довгострокового відновлення України в рамках Стратегії міжнародного співробітництва Швейцарії на 2025-2028.

ЄБРР було засновано 1991 року, і відтоді він інвестував майже EUR220 млрд у понад 7,4 тис. проєктів. З початку війни банк, за його даними, затвердив проєкти для України на EUR7 млрд.

Наразі у банку, крім Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку, 72 національних акціонерів.