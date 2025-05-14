ЄБРР готує кредит "Укрнафті" під держгарантію на проєкт когенераційної ТЕЦ до 250 МВт

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомив про проєкт, який передбачає надання ПАТ "Укрнафта" кредиту під державну гарантію для фінансування будівництва теплоелектростанції комбінованого циклу з орієнтовною загальною потужністю до 250 МВт.

Як йдеться в інформації банку, цей "Укрнафта. Проєкт II" планується реалізувати у Дніпропетровській області України.

На початку лютого цього року "Укрнафта" повідомила, що разом з ЄБРР планує будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна забезпечити електроенергією й теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

Раніше, у січні, голова наглядової ради "Укрнафти" Данкан Найтінгейл сказав агентству "Інтерфакс-Україна" , компанія працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

"Укрнафта" та ЄБРР на початку грудня 2024 року вже підписали першу кредитну угоду на EUR80 млн під державну гарантію, яка має на меті постачання та встановлення газових розподілених електростанцій і когенераційних потужностей у різних областях України.

ЄБРР у грудні 2024 року розпочав процедури закупівлі газових електростанцій у рамках кредитної та донорської угоди з "Укрнафтою". Першу закупівлю було оголошено на постачання газопоршневих електростанцій і когенераційних установок для трьох об'єктів сумарною встановленою електричною потужністю близько 70 МВт, а другу – на поставку електростанцій з газовими двигунами в контейнерах загальною потужністю близько 56 МВт. Це модульні установки, які можна переміщати залежно від потреб.

Крім того, кредит ЄБРР буде співфінансовано за рахунок інвестиційних грантів у EUR9,5 млн від Нідерландів і EUR12,5 млн від США, які буде спрямовано через спеціальний фонд ЄБРР, а також за рахунок гранту технічної підтримки в розмірі EUR1,8 млн від інших донорів.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 547 АЗК - 462 власних і 85 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

"Укрнафта" володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 р. ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.