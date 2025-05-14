Інтерфакс-Україна
Економіка
15:45 14.05.2025

Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з ЄС – міністр агрополітики

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Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з Європейським Союзом, оскільки це критично важливо для сектору, який забезпечує продовольчу стабільність 400 млн людей у всьому світі, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль на зустрічі з міністром європейських справ Данії Марі Б’єрре.

Коваль наголосив, що на порядку денному - стратегічне для України питання, якими будуть правила торгівлі з ЄС після 5 червня 2025 року.

"Готуємо майбутнє української агроторгівлі з ЄС уже сьогодні, у Копенгагені", – запевнив міністр.

На його думку, для України надзвичайно важливо, щоб були чіткі та передбачувані умови двосторонньої торгівлі з Євросоюзом. Якщо їх вчасно не напрацювати, це може боляче вдарити по всій аграрній економіці, а разом із нею і по 5 мільйонах українців, які працюють у сільському господарстві та забезпечують продовольчу стабільність.

"Данія – країна, яка з 1 липня головуватиме в Раді Європейського Союзу. Саме тому наша делегація тут, щоб заздалегідь підготувати ґрунт для конструктивного діалогу, заручитися підтримкою і закласти основу для рішень, яких потребує Україна. Відчуваємо повне розуміння з боку данського уряду. Вони усвідомлюють, що українські аграрії – це не загроза, а посилення Європи. І замість бар’єрів важливо знаходити точки синергії, які об’єднують", – акцентував Коваль.

Він додав, що міжнародні візити урядовців – це не про формальні протоколи, а про конкретну роботу, щоб українські фермери могли і далі вільно продавати свою продукцію на європейських ринках.

"Ми на дипломатичному рівні продовжуємо цю боротьбу", – резюмував очільник Мінагрополітики.

Теги: #марі_бєрре #мінагрополітики

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