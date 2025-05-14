Шмигаль очікує від нового керівника "Нафтогаза" Корецького нарощення українського газовидобутку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує від нового керівника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького результатів в нарощенні українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб.

"Подякував йому за ефективну роботу на чолі підприємства "Укрнафта". Окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та низку конкретних важливих завдань для "Нафтогазу" на найближчий час", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами представлення Корецького колективу НАК.

Зокрема, серед завдань нового керівника "Нафтогазу": підготовка до наступного опалювального сезону; накопичення достатніх запасів "блакитного палива" у газосховищах на осінньо-зимовий період; швидке та якісне відновлення пошкодженої росією інфраструктури газової галузі; нарощення українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб; подальший розвиток розподіленої генерації, що мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей.

"Очікуємо від Сергія Корецького результатів за кожним напрямком. Сил та натхнення на цьому шляху! Діяльність НАК "Нафтогазу" є ключовою для стійкості України. Розраховуємо на ще більш продуктивну роботу заради безпеки і добробуту людей", - додав він.