Інтерфакс-Україна
Економіка
13:05 13.05.2025

Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,5% у разі продовження війни та 3,5-5,5% – за перемир’я

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Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,5% у разі продовження війни та 3,5-5,5% – за перемир’я

Досягнення домовленості про тривале припинення вогню може прискорити зростання реального ВВП України у 2025 році до 3,5-5,5% р/р з 2,9% 2024 року завдяки покращенню економічних настроїв і початку масштабної відбудови, що компенсує скорочення оборонних витрат, тоді як у разі продовження війни зростання уповільниться до 2,5%, такий оновлений прогноз опублікувала інвесткомпанія Dragon Capital.

"Хоча слабкість економічної активності у першому кварталі 2025 року буде частково компенсуватись кращими перспективами енергетичного сектору, ми знизили прогноз зростання реального ВВП у 2025 році на 0,5 в.п. (відсоткових пунктів), до 2,5% у сценарії "триваючої війни", – йдеться у релізі компанії у вівторок.

Згідно з ним, так само на 0,5 в.п. був погіршений прогноз і у разі тривалого перемир’я.

За прогнозом Dragon Capital, річна інфляція почне знижуватись у червні-липні на тлі триваючого послаблення фундаментального тиску та високої бази порівняння у сегменті продуктів харчування у другій половині минулого року.

"Ми прогнозуємо сповільнення споживчої інфляції до 8,1% р/р до кінця 2025 року в сценарії "триваючої війни" і до 9-10% р/р у сценарії "перемир’я", – зазначається у релізі.

Щодо курсу гривні, то Dragon Capital звертає увагу, що у першому кварталі 2025 року НБУ дозволив гривні зміцнитись відносно долара США на 1,4% — до 41,5 грн/$1 після тривалого періоду контрольованої девальвації. Таке укріплення гривні стало реакцією НБУ на високу інфляцію, значні обсяги зовнішнього фінансування, глобальне послаблення долара та сезонне зниження попиту на іноземну валюту, вважають у компанії.

"Ми очікуємо, що НБУ повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися. Проте, зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, ми підвищили прогноз резервів НБУ до $59 млрд (з $41 млрд) та знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/$1 (-4,4% р/р; попередній прогноз — 45 грн/$1)", – йдеться у релізі.

Експерти Dragon Capital додали, що досягнення стійкого припинення вогню сприятиме повільнішій девальвації гривні у другому півріччі, адже фундаментальний тиск на ціни буде вищий, а ситуація з платіжним балансом стане краще через сповільнення відтоку приватного капіталу та збереження обсягів зовнішньої фінансової допомоги.

"У подальшому динаміка курсу залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу, в той час як зовнішньоторговельний дефіцит залишиться значним через структурні зміни в економіці", – наголошується у релізі.

Як повідомлялося, раніше у вівторок Європейський банк розвитку та реконструкції переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому, та зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни Росії проти України.

Міжнародний валютний фонд у кінці лютого також переглянув прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 в.п. порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%, а Світовий банк – з 6,5% до 2%.

НБУ у квітні погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному – з 4,0% до 3,7%.

Теги: #dragon_capital #ввп

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