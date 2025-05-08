Угода із США перспективна для українських greenfield-компаній з дозволами на поклади критичних мінералів – думка

Перспектива реалізації Угоди про корисні копалини зі США може бути привабливою для українських greenfield-компаній, які вже мають спецдозволи на ділянки з покладами мінералів, критичних для ЄС чи США, вважає засновник NADRA.info Володимир Бойко.

Поміж таких компаній експерт назвав, зокрема, інвестиційну групу BGV Group Management Геннадія Буткевича, а також компанії Віталія Якименка і Олександра Настенка.

"Але водночас для деяких надрових інвесторів – Ferrexpo, Black Iron, – угода стане справжнім випробуванням на міцність. Адже на тлі підготовки міжнародних домовленостей урядовці вже фактично оголосили чергове полювання на "сплячі" ліцензії", – прокоментував Бойко ситуацію інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, перерозподіл прав на користування надрами є досить імовірною реальністю найближчим часом.

"Залишається побажати мудрості ревізорам: щоб "під ніж" не пустили проєкти, реалізацію яких затримали обʼєктивні обставини, які не залежать від (бажання чи намірів – ІФ-У) надрокористувачів", - зазначив засновник NADRA.info.

Він також вважає, що угода зі США може призвести до ретельного аудиту попередньої діяльності компаній у видобувній галузі.

"Можна також припустити, що угода стане тригером для початку проведення аудиту не лише "сплячих" спецдозволів у приватних руках, а й ретельної публічної перевірки всіх державних компаній та підприємств у видобувній галузі за кожним спецдозволом, УРП чи СД (угода про розподіл продукції, договір про спільну діяльність – ІФ-У), за кожною пробуреною чи переданою в оренду свердловині, за кожним управлінським рішенням", - додав Бойко.

Як повідомлялося, Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Її підписали перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. В ній йшлося про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду до 8 травня. "Технічні" угоди наразі не підписано і не опубліковано.