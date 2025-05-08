Інтерфакс-Україна
Економіка
09:47 08.05.2025

Собівартість будівництва зросла вдвічі з початку війни - DIM

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Собівартість будівництва зросла вдвічі з початку війни - DIM

З початку повномасштабного вторгнення собівартість будівництва житла в Україні зросла на 90-115% в залежності від класу житла, тренд продовжується, повідомив директор з будівництва групи компаній DIM Володимир Жигман агентству "Інтерфакс-Україна".

Так, від початку року собівартість в сегменті "комфорт+" зросла на 17%, до $850-1000/кв. м. Причинами такого суттєвого зростання є не лише подорожчання будматеріалів, але й системний дефіцит кадрів й криза постачання ключових позицій.

"Сьогодні на будівництві працює лише 40–50% працівників від довоєнного рівня. Хтось виїхав, хтось у ЗСУ. Бракує кваліфікованих зварювальників, кранівників, висотників, операторів спецтехніки, навіть звичайних різноробів уже не вистачає", — пояснив Жигман.

За його словами, щоб подолати дефіцит робочої сили, компанії підвищують зарплати, залучають підрядників з інших регіонів, а в окремих випадках й з-за кордону.

Щодо будматеріалів, то орієнтовне середнє зростання цін на них від початку повномасштабної війни (лютий-2022) до травня 2025 року становить від 40% до 60%. Наприклад, бетон подорожчав фактично наполовину через підвищення вартості палива, логістичні труднощі та зниження виробничих потужностей на 30–40% від довоєнного рівня. Вартість гіпсокартону збільшилась на  35–45%, на що вплинули подорожчання сировини, зокрема гіпсу, та зростання енергетичних витрат.

Приблизно в цьому ж діапазоні спостерігається і зростання вартості штукатурки на 30–40%. Це зумовлено підвищенням цін на цемент і наповнювачі, а також збільшенням витрат на енергоносії. Плитка теж підскочила у ціні на 50–60%, здебільшого через імпортозалежність, здорожчання логістики та енергетичних ресурсів. При цьому, за аналітикою  DIM, частка імпортних будматеріалів у середньостатистичному проєкті збільшилася фактично вдвічі: з 12–14% у 2021 році до 23% у 2023-му і майже досягла 25% у 2024-му.

"Більшість ліфтів на ринку — імпортні, системи вентиляції та електрообладнання теж. Додайте до цього логістику, валютний курс і ризики — маємо відповіді на питання висхідної динаміки", — зазначив Жигман.

У 2024–2025 роках девелопери дедалі більше покладаються на оптимізацію технічних рішень, розумне проєктування та прозору комунікацію з покупцем. У галузі, де собівартість уже впритул наближається до ринкової ціни, це стає питанням не лише прибутковості, а й виживання, пояснив експерт.

"Зростання собівартості стало новою нормою. Питання вже не в тому, чи буде дорожче, а в тому, як залишатись конкурентними, не втрачаючи якість і темп", - прокоментував молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський, чиї слова наведено в повідомленні.

За його словами, у 2025 році і надалі ключовими конкурентними перевагами для девелоперів стануть гнучкість у проєктуванні, прогнозування логістичних ризиків і системна робота з підрядниками. "Ринок входить у фазу, де виграють не найбільші, а найефективніші", - вважає Насіковський.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 тис кв. м. В експлуатацію введено 3670 квартир, збудовано понад 356 тис кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають 6 проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

Теги: #dim #собівартість #будівництво

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