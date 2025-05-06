Інтерфакс-Україна
Економіка
16:04 06.05.2025

Свириденко закликала ОЕСР покращити клас ризиків для України

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Свириденко закликала ОЕСР покращити клас ризиків для України

Перша віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко закликала генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіаса Корманна перекваліфікувати групу ризиків для України з сьомого на шостий клас.

"Наразі Україна належить до сьомого класу ризиків. Ми хотіли звернути вашу (ОЕСР - ІФ-У) увагу і ще раз наголосити про необхідності перекваліфікувати групу ризиків для України на шостий клас", - сказала вона на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок в Києві і додала, що це зробить, в першу чергу, страхування ризиків для України більш доступними.

Крім того, Свириденко висловила прохання долучитися експертів ОЕСР до розробки промислової стратегії України та провести експертизу стратегії зайнятості, над якою працює Мінекономіки та яка є маяком для Ukraine Facility.

"Я переконана, що ваша експертиза в інфраструктуральній політиці може стати гейм-чейнджером для українського ринку", - сказала міністарка.

Згідно з інформацією на сайті ОЕСР, за системою країн-учасників організації ризик країни охоплює ризик переказу та конвертованості (тобто ризик того, що уряд запровадить контроль над капіталом або валютним курсом, який перешкоджає суб’єкту господарювання конвертувати місцеву валюту в іноземну та/або переказувати кошти кредиторам, які перебувають за межами країни) і випадки форс-мажорних обставин (наприклад, війна, експропріація, революція, громадянські заворушення, повені, землетруси).

Всього існує сім класів ризиків, де сьомий - найбільш ризиковий.

Як повідомлялось, у вівторок, 6 травня, Корманн прибув до Києва, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України.

Він звернув увагу на необхідності покращення публічних фінансів і інвестиційної привабливості, а також на ефективності держфінансів та їх використання.

За його словами, ОЕСР також почала готувати своє бачення реформ, які будуть необхідні після настання миру, зокрема, реформу економіки для покращення бізнес-середовища й інвестиційного клімату.

Серед іншого, озвучено необхідність реформ у сфері освіти, в фіскальній галузі, пенсійній сфері та у зменшенні бюрократії.

ОЕСР також звернула увагу на необхідності боротьби з тіньовими секторами економіки.

Теги: #свириденко #оеср

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