Інтерфакс-Україна
Економіка
18:29 05.05.2025

Одеса до початку зими підключить ще 10 МВт потужності для критичної інфраструктури – заступниця мера

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Одеса до початку зими підключить ще 10 МВт потужності для критичної інфраструктури – заступниця мера

Одеса до початку зими планує підключити ще три когенераційні установки (КГУ) потужністю приблизно по 3 МВт в рамках проєкту децентралізації генерації, який почав реалізовуватися навесні 2023 року і передбачає встановлення дев'яти КГУ для критичної інфраструктури загальною потужністю 30 МВт, повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

"Реалізація проєкту ще триває. Ми отримали перші чотири машини з дев’яти. Одна з них, отримана в листопаді 2024 року, в березні 2025 року вже запрацювала. Це дуже швидко – три місяці на підключення такої машини. Зараз, після закінчення ОЗП, ми працюємо над тим, щоб до зими ввести в експлуатацію ще три машини. А на кінець року очікуємо поставку ще п’яти машин, які теж плануємо встановити досить швидко", – сказала вона під час ефіру з ексчленкинею енергорегулятора НКРЕКП Ольгою Бабій на YouTube-каналі КШДУ Media.

Як зазначила Позднякова, місто вивчає можливість роботи таких КГУ на електроенергетичному ринку та перспективи підприємств, до яких їх буде підключено, заробляти на продажу е/е.

"Буде не досить по-господарськи використовувати таке обладнання тільки в аварійному режимі, тому почали працювати над тим, щоб використовувати його постійно, і якщо не заробляти, то хоча б економити. Вчимося працювати в ринку е/е", – пояснила заступниця мера Одеси.

Водночас вона висловила сумнів у тому, що "можливо зробити будь-яке місто енергонезалежним".

"Так, мають бути аварійні системи живлення, які зможуть підтримати в аварійній ситуації, але в цілому місто має бути під’єднано до енергосистеми. Повністю споживання, зокрема Одеси, (місто не має власної генерації – ЕР) ми не зможемо покрити, тим більше найближчим часом. В нормальному стані Одеса споживає 800-900 МВт. Розумієте масштаби будівництва?", – зазначила Позднякова.

За її словами, завдання місцевої влади – забезпечити роботу критичної інфраструктури у разі необхідності й на певний час, доки не відновиться нормальне енергопостачання.

Заступниця міського голови також звернула увагу, що Одеса планує побудувати сміттєспалювальний завод, який теж буде виробником і електричної, й теплової енергії, але наголосила: "Все це має бути об’єднано в більш масштабну конструкцію".

Як повідомлялося з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова, 13 березня 2025 року місто підключило першу когенераційну установку 3,3 МВт для забезпечення роботи однієї з міських котелень. За його словами, для роботи котельні потрібно приблизно половину потужності, тому в подальшому планується перенаправляти залишок для забезпечення роботи інших обʼєктів критичної інфраструктури.

"Загалом на замовлення ПРООН для Одеси буде виготовлено дев'ять установок загальною потужністю 30 МВт", – резюмував міський голова, зазначивши, що проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів з Японії, Норвегії, Швеції та ПРООН з метою підвищення енергостійкості та безпеки одеської громади.

Компанія Posco International (Республіка Корея) планує побудувати в Одесі теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на RDF-паливі потужністю 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії і загальною вартістю $106 млн.

На початку березня 2025 року директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко акцентував, що Кривий Ріг, Одеса, Харків, певною мірою Миколаїв, мають найбільше проблем з перспективами проходження наступного ОЗП, насамперед через обстріли росіян, тому вони потребують максимальної підготовки до зими.

Теги: #одеса #інфраструктура

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