Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

Державний ПриватБанк (Київ) у січні-березні 2025 року отримав 16,9 млрд грн чистого прибутку, що на 21,9%, або 3,0 млрд більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Як зазначається у повідомленні банку в понеділок та його звітності на сайті, прибуток до оподаткування становив 22,3 млрд, що на 19,1%, або 3,5 млрд грн більше за перший квартал 2024 року.

Згідно зі звітністю, чистий процентний дохід ПриватБанку порівняно з першим кварталом 2024 року зріс на 16,4% – до 18,49 млрд грн, тоді як чистий комісійний – на 4,9%, до 6,64 млрд грн.

Чистий прибуток від операцій з інвалютою за звітний період збільшився на 11,8% – до 1,46 млрд грн. Окрім того ще 0,40 млрд грн принесла переоцінка іноземної валюти, тоді як у першому кварталі 2024 року її результат був негативним – 0,90 млрд грн.

Водночас витрати на виплати працівникам зросли на 29,6% – до 3,64 млрд грн, інші операційні та адмінвитрати – на 11,1%, до 2,65 млрд грн.

За даними Національного банку України, Приватбанк станом на початок цього року займає перше місце за загальними активами (947,13 млрд грн, або 25,3%) серед 61-го банку.