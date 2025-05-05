Інтерфакс-Україна
Економіка
12:22 05.05.2025

Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

1 хв читати
Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

Державний ПриватБанк (Київ) у січні-березні 2025 року отримав 16,9 млрд грн чистого прибутку, що на 21,9%, або 3,0 млрд більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Як зазначається у повідомленні банку в понеділок та його звітності на сайті, прибуток до оподаткування становив 22,3 млрд, що на 19,1%, або 3,5 млрд грн більше за перший квартал 2024 року.

Згідно зі звітністю, чистий процентний дохід ПриватБанку порівняно з першим кварталом 2024 року зріс на 16,4% – до 18,49 млрд грн, тоді як чистий комісійний – на 4,9%, до 6,64 млрд грн.

Чистий прибуток від операцій з інвалютою за звітний період збільшився на 11,8% – до 1,46 млрд грн. Окрім того ще 0,40 млрд грн принесла переоцінка іноземної валюти, тоді як у першому кварталі 2024 року її результат був негативним – 0,90 млрд грн.

Водночас витрати на виплати працівникам зросли на 29,6% – до 3,64 млрд грн, інші операційні та адмінвитрати – на 11,1%, до 2,65 млрд грн.

За даними Національного банку України, Приватбанк станом на початок цього року займає перше місце за загальними активами (947,13 млрд грн, або 25,3%) серед 61-го банку.

Теги: #приватбанк #прибуток

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 01.05.2025
Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

11:21 01.05.2025
ПриватБанк за 2-3 роки переобладнає всі відділення у підвищеної доступності для людей з інвалідністю

ПриватБанк за 2-3 роки переобладнає всі відділення у підвищеної доступності для людей з інвалідністю

14:04 29.04.2025
"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

11:18 28.04.2025
МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

20:34 23.04.2025
Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

12:57 11.04.2025
Rozetka передать весь прибуток за продаж товарів "Біосфери" на відбудову зруйнованих складів

Rozetka передать весь прибуток за продаж товарів "Біосфери" на відбудову зруйнованих складів

18:28 04.04.2025
"Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, в 2025 р. вийде в Польщі і Чехії - CEO Nova Post Europe

"Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, в 2025 р. вийде в Польщі і Чехії - CEO Nova Post Europe

15:58 04.04.2025
Чистий прибуток "Vodafone Україна" за 2024р. скоротився на 30,1% за зростання доходів на 13,1%

Чистий прибуток "Vodafone Україна" за 2024р. скоротився на 30,1% за зростання доходів на 13,1%

15:04 04.04.2025
Верховний суд у справі Суркісів знову підтвердив неможливість оскарження bail-in ПриватБанку

Верховний суд у справі Суркісів знову підтвердив неможливість оскарження bail-in ПриватБанку

12:55 01.04.2025
"Укрнафта" за 2024 р. отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку – CEO

"Укрнафта" за 2024 р. отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку – CEO

ВАЖЛИВЕ

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

ОСТАННЄ

ІМК у 2024р отримав чистий прибуток $54,5 млн

Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

Мінекономіки та парламентський комітет розширять перелік локалізованих товарів через звернення виробників

Експорт зерна з початку 2024/25 МР відстає на 6 млн тонн від минулорічного - Мінагрополітики

Мінекономіки та EMF мають намір створити дорадчу раду з питань житлового фінансування в Україні

Аграріям в 2025р планують повернути в роботу 65 тис. га розмінованих сільгоспугідь – перший замміністра агрополітики

Виробники ще 25 видів продукції долучаться до політики локалізації – депутат

Основним позитивом весняної посівної кампанії-2025 є сталість роботи аграріїв – міністр агрополітики

Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії

Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА