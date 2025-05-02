Інтерфакс-Україна
Економіка
18:12 02.05.2025

Мінекономіки та парламентський комітет розширять перелік локалізованих товарів через звернення виробників

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Мінекономіки та парламентський комітет розширять перелік локалізованих товарів через звернення виробників

Міністерство економіки України та комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку вперше застосовали передбачену законом процедуру розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації через прохання 25 виробників, повідомляється на сайті міністерства в п’ятницю.

"Політика локалізації стала дієвим інструментом підтримки промисловості в умовах війни та основою для створення держполітики "Зроблено в Україні", яка об’єднує всі ключові програми розвитку українських виробників. Завдяки їй ми зберегли важливі виробничі галузі й робочі місця українців під час війни. Те, що сьогодні бізнес сам виступає ініціатором розширення локалізації, показник того, що вона працює і допомагає виробникам розвиватись", - наводяться в повідомленні слова першої віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлії Свириденко.

Вона додала, що Міністерство продовжить вдосконалювати й локалізацію, й інші програми стимулювання виробництва, інвестицій та експорту, об’єднані політикою "Зроблено в Україні".

Зазначається, що у липні 2022 року набули чинності зміни до закону про публічні закупівлі, які поступово збільшують вимогу щодо локалізації, тобто частки української складової у певних товарах. Протягом 10 років вона має зрости з 10% до 40%.У 2025 році рівень локалізації має становити не менше 25%.

Зараз вимога локалізації стосується 103 товарів із чотирьох напрямів машинобудування: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка та енергетичне обладнання.

Передбачається розширення локалізації ще на 25 товарів категорій машинобудування, зокрема ліфти, трактори тощо; товари легкої промисловості, зокрема спецодяг і військова форма; освітлювальні прилади, кабелі, світлофори; металоконструкції та труби великого діаметра.

Запропоноване розширення вже отримало схвалення Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Це дає Мінекономіки правові підстави готувати відповідний проєкт постанови для погодження для розгляду Кабміном.

В міністерстві додали, що уряд і парламентський комітет з питань економічного розвитку залишаються відкритими до подальших ініціатив українських виробників щодо розширення переліку локалізованих товарів у публічних закупівлях. Свої пропозиції зацікавлені виробники можуть направляти до Міністерства економіки.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах - учасницях Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

В Мінекономіки пояснили, що локалізація в публічних закупівлях — це вимога до мінімальної частки української складової у вартості товарів, що закуповуються за бюджетні кошти. Завдяки цьому держінвестиції спрямовуються на підтримку нацвиробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.

Моніторинг дотримання вимог локалізації здійснює Міністерство економіки України. Виробники самостійно розраховують ступінь локалізації та підтверджують його відповідно до затвердженої формули.

Теги: #парламентський_комітет #мінекономіки

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