Інтерфакс-Україна
Економіка
17:50 02.05.2025

Аграріям в 2025р планують повернути в роботу 65 тис. га розмінованих сільгоспугідь – перший замміністра агрополітики

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Аграріям в 2025р планують повернути в роботу 65 тис. га розмінованих сільгоспугідь – перший замміністра агрополітики

В Україні на 2025 рік в межах контрольованої частини держави заплановано першочергово розмінувати 65 тис. га сільгоспугідь, із яких на майже 20% тобто 11,6 тис. га моніторинг і розмінування проведені і землі повернуто аграріям, повідомив перший заступник міністра агарної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в п`ятницю.

Він нагадав, що 2024 року було оглянуто та повернуто в обробіток 285 тис. га сільгоспугідь.

"Це суттєві площі. Вони повернені (аграріям в роботу – ІФ-У). Уже цього року і будуть засіватися. Перш за все, це Херсонська, Харківська область, а також Миколаївська область, що лідирують із погляду суттєвого розмінування", - сказав замміністра.

Висоцький запевнив, що в межах існуючих контрольованих територій більшість сільгоспугіднь будуть розміновуватися.

Він нагадав, що в Україні працюють декілька десятків операторів протимінної діяльності. Переважну більшість підтримують міжнародні організації. Крім того, в Україні працює державна програма, яка компенсує вартість розмінування всіх забруднених вибухонебезпечними речовинами і снарядами площ.

"Дійсно, основною проблемою залишаються люди, тому що не в усіх операторів достатньо персоналу, і це досить складна і позиційно небезпечна робота", - визнав перший замміністра агрополітики і запевнив, що в Україні створено всі передумови і сформована інфраструктура, які орієнтовані на те максимально швидке повернення сільгоспугіддь в агровиробництво.

Теги: #сільгоспземеля #розмінування #аграрії

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