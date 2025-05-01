Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook в четвер.

"Збільшення максимальної потужності експорту позитивне для України — і як додаткова можливість балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету", - написав він.

Починаючи з березня 2024 року і дотепер максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови визначена на рівні 550 МВт.

"Наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами: Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою. Щовесни обсяги експорту зростають, а імпорт зменшується", - зазначив міністр.

Він наголосив, що посилення інтеграції до європейської енергосистеми є одним із пріоритетів роботи Міністерства енергетики України.