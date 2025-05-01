Інтерфакс-Україна
Економіка
12:38 01.05.2025

ДПС четвертий місяць поспіль звітує про перевиконання плану з надходжень до бюджету

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ДПС четвертий місяць поспіль звітує про перевиконання плану з надходжень до бюджету
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

У квітні Державна податкова служба (ДПС) України перевиконала план із наповнення бюджету на понад 10 млрд грн, повідомив керівник ДПС Руслан Кравченко.

"У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну). У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)", - написав Кравченко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його даними, головні показники квітня:

  •  ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану)
  •  ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%)
  •  Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%)
  •  Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)

Щодо відшкодування ПДВ - четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року).

Загалом податкова перевиконує план вже чотири місяці поспіль, констатує її очільник.

Показники січень-квітень 2025 року:

  •  Надходження: 398,2 млрд грн
  •  Перевиконання плану: +46,2 млрд грн
  •  Перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%

"Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків", - додав голова ДПС.

Теги: #кравченко #квітень #дпс

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