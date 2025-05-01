Інтерфакс-Україна
Економіка
12:26 01.05.2025

"Метінвест" у I кв.-2025 наростив сплату податків на 4% - СЕО

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"Метінвест" у I кв.-2025 наростив сплату податків на 4% - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-березні 2025 з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств наростила перерахування до бюджетів усіх рівнів в Україні на 4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 4,4 млрд грн.

Згідно з пресрелізом компанії у четвер, у трійці найбільших за обсягом відрахувань - плата за користування надрами (1,2 млрд грн), єдиний соціальний внесок (846 млн грн), податок на доходи фізичних осіб (751 млн грн).

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-березні 2025 року сплатили 365 млн грн податку на прибуток і 166 млн грн екологічного податку. Водночас за цей період плата за землю зросла на 9% проти аналогічного показника минулого року - до 339 млн грн, а військовий збір - більше ніж утричі, до 214 млн грн.

"Коли кожна гривня важлива для фронту й тилу, відповідальний бізнес стає справжньою опорою країни. Податки - це не просто цифри, а реальні ресурси для армії, медицини й соціальних програм. Стабільні відрахування, допомога ЗСУ, сталеве виробництво для фронту та гуманітарні проєкти - це наш внесок у стійкість країни. Ми й надалі працюватимемо, щоб підтримувати державу зараз і разом будувати її майбутнє", -  зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як повідомлялось, у 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #податки

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