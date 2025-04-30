Пітер Чайні стане CEO OTP Bank замість батька Шандора

OTP Bank PLC оголосив про зміну моделі управління: з 1 травня 2025 року посаду CEO обійме Пітер Чайні, тоді як його попередник та батько Шандор Чайні залишиться головою Ради директорів і зосередиться на стратегічному розвитку групи.

Як зазначається у релізі у середу, під час щорічних зборів OTP Bank Шандор Чайні, який очолював групу з 1992 року, повідомив про зміну в керівництві, що за його ініціативою вирішено розділити посади голови ради директорів і CEO.

Шандор Чайні й надалі відповідатиме за стратегічний розвиток OTP Group, зокрема за визначення пріоритетів зростання, напрямків розвитку та кадрових призначень у головній компанії та дочірніх структурах.

Петер Чайні приєднався до OTP Bank у 2016 році, а з 2021-го увійшов до складу ради директорів. До того він працював у Merrill Lynch, Deutsche Bank і McKinsey & Company, а в OTP відповідав за впровадження agile-моделі управління та розвиток цифрових сервісів. Також він очолює наглядову раду OTP Banka d.o.o. (Хорватія), є членом наглядової ради OTP Mobil Plc, входить до ради директорів венчурної компанії PortfoLion та дорадчих органів Mastercard і Угорської банківської асоціації.

"Це класна сімейна історія. В далекому 1993 році Шандор Чайні став головою правління OTP bank, цей державний ощадний банк угорський уряд вивів на приватизацію і той став одним з ключових співвласників…Тоді в 1993 його сину було 10 і от сьогодні йому 42 і він став CEO OTP group на зборах акціонерів. Пітер Чайні вже 9 років у банку, відповідав за диджиталізацію, вчився в City University of London, фінансист, MBA in Chicago", – прокоментував зміни генеральний директор української "ОТП Лізинг" Андрій Павлушин.

Він додав, що Шандор Чайні ще є власником найбільшого агрохолдингу і президентом федерації футболу Угорщини.

За словами Павлушина, за 32 роки "з совкового банку" OTP перетворився на фінансову групу, в яку входять банки, лізинг, OTP Capital, OTP asset management, OTP pension та OTP travel. Група представлена в 14 країнах, її активи перевищують EUR100 млрд (EUR106 млрд на кінець 2024 року), прибуток – EUR2,6 млрд, і 68% його згенеровано поза Угорщиною.

За інформацією Національного банку України, ОТП Банк, "дочка" угорського OTP Bank, зі 121,97 млрд грн загальних активів на початок лютого 2025 року замикав 10-ку лідерів за цим показником серед 61 банку на українському ринку.