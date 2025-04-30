Мінагрополітики: Бавовник для України - не екзотика, а стратегічна культура

Міністерство аграрної політики та продовольства має намір зробити бавовник не екзотикою, а стратегічною культурою, наголосив міністр аграрної політики на продовольства Віталій Коваль у Telegram.

Він зазначив, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінагрополітики щодо державної підтримки 10 000 грн на гектар для вирощування бавовнику в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Мета ініціативи Мінагрополітики – зробити бавовник не екзотикою, а стратегічною культурою. З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів – це реально. Повертаємо бавовник на південь України", – підкреслив він.

Коваль додав, що реалізація постанови передбачає створення робочих місць, ⁠розвиток текстильної, легкої та переробної промисловості, ⁠зменшення імпортозалежності, ⁠стабільне постачання сировини для оборонної галузі – від уніформи до пороху.

"Це важлива інвестиція в економіку південних регіонів, які щодня живуть під небезпеками воєнного часу. Бавовник має всі шанси стати не лише новим джерелом доходу, а й елементом стратегічної стійкості – аграрної, промислової та оборонної", - резюмував міністр.