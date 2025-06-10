ДАР почав прийом заявок на держпрограму з вирощування бавовнику

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на бюджетну субсидію з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Прийом заявок розпочався о 9:00 10 червня і триватиме до 10 липня 2025 року включно.

"Ініціатива Мінагрополітики, яку підтримав уряд, спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури – бавовнику. З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів – це реально. Державну підтримку - 10 000 грн на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

У міністерстві зауважили, що подати заявку можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці (отримувачі), які вирощують бавовник на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, зареєстровані у ДАР, не мають заборгованостей перед бюджетом, не перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації, не притягалися до кримінальної відповідальності, не мають судимості чи перебувають у розшуку, не внесені до санкційних списків, не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також на території рф та Республіки Білорусь.

Щоб подати заявку на участь у держпрограмі, потрібно зареєструватись або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua, вибрати необхідну програму у розділі "Доступні програми", заповнити анкету, додати до заявки довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення. Система згенерує заповнену заявку згідно з формою додатку 4 до порядку, яку потрібно підписати за допомогою КЕП.

Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати.

Прийом заявок триватиме до 19 липня 2025 року. Бюджетні кошти мають надійти на рахунок отримувача з 15 вересня 2025 року року.