Інтерфакс-Україна
Економіка
18:30 29.04.2025

В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

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В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока і молочних продуктів на агропродовольчих ринках, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №4150.

"Зазначені правила допоможуть удосконалити систему контролю за безпечністю молочної продукції на агропродовольчому ринку, а отже забезпечити здоров’я споживачів", - повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Підкреслюється, що з 29 квітня на агродопродовольчих ринках молоко та молочні продукти можуть продаватися за наявності наступних документів:

- ветеринарного та/або ідентифікаційного документа, що засвідчує ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя господарства з виробництва молока щодо заразних хвороб і стан здоров’я тварини (тварин). У документі повинні бути зазначені дата та результат дослідження тварини (тварин) на субклінічний мастит, дата щеплення проти сибірки, дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші захворювання);

- експертного висновку із результатами лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та/або виготовлених із нього молочних продуктів, виданого акредитованою лабораторією, що розміщена на агропродовольчому ринку.

Держпродспоживслужба спільно з Мінагрополітики і швейцарсько-українською програмою "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" напрацювали інфографіку щодо алгоритму дій для реалізації нових правил проведення лабораторних досліджень молока та молочних продуктів, із якою можна ознайомитися на сайті відомства.

Теги: #дослідження #молокопродукти

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