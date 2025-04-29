Інтерфакс-Україна
Економіка
16:17 29.04.2025

НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

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НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України (НБУ) 28 квітня визнав ділову репутацію п’ятого президента України Петра Порошенка, як власника 64,98292% акцій Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.

В той же час, як зазначив НБУ у пресрелізі на своєму сайті у вівторок, таке рішення не впливає на роботу банку і на взаємодію з клієнтами – фізичними та юридичними особами, благодійними організаціями.

"МІБ та благодійні фонди продовжить роботу у звичайному режимі, незважаючи на визнання НБУ ділової репутації Петра Порошенка небездоганною", – йдеться у документі.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацбанку, наразі якісь заходи впливу, як от позбавлення права голосу, щодо Порошенка у зв’язку з визнанням його ділової репутації небездоганною, не застосовувалися.

Національний банк наголошує, що забезпечив Порошенку та його представникам можливість надати пояснення в межах відкритого адміністративного провадження: на засіданні були присутні адвокат п’ятого президента Ігор Головань та представник МІБ - заступник начальника юридичного управління, начальник відділу по роботі з непрацюючими активами Олександр Грищенко.

Регулятор зазначив, що, незважаючи на завчасне інформування про дистанційний формат засідання, до будівлі НБУ прибули народні депутати від очолюваної Порошенком опозиційної партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, Михайло Бондар, Артур Герасимов, Ростислав Павленко та адвокат Порошенка Ілля Новіков, які наполягали на фізичній присутності на засіданні Комітету.

"Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі "5 каналу" та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу Комітету", - йдеться у релізі НБУ.

Згідно із ним, Нацбанк розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували.

Як повідомлялось, Порошенко 11 квітня заявив, що НБУ плануєте визнати його "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього указ президента про санкції.

"Насправді розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення…", – так прокоментував рішення регулятора Порошенко, який колись у своїй кар’єрі очолював Раду НБУ.

Він також розцінив це як етап "зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції".

У свою чергу адвокати Порошенко заявили, що оскаржуватимуть це рішення Нацбанку.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 лютого цього року за розміром загальних активів МІБ посідав 26-е місце (14,37 млрд грн) серед 61 банку в країні. В структурі активів банківської системи він посідає 0,19%.

Теги: #порошенко #нбу

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