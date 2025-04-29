Інтерфакс-Україна
Економіка
09:52 29.04.2025

Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

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Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала головою правління компанії керівника дочірнього ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецького, підтвердив член парламентського енергокомітету народний депутат Андрій Жупанин ("Слуга народу").

"Сергія Корецького обрано головою правління "Нафтогаз України". Щиро радію як за Сергія, так і за "Нафтогаз". Талановита людина, з шикарним досвідом і прекрасними результатами вже на посаді голови правління державної "Укрнафти", – написав Жупанин у своєму Facebook в понеділок пізно увечері.

За його словами, попереду дуже не прості часи для керманича найбільшої компанії в Україні, оскільки країні потрібен газ для проходження наступної зими, а "Нафтогазу" потрібно знаходити кошти для його купівлі, для захисту своїх обʼєктів та нарощення видобутку.

Раніше повідомлялося про призначення Корецького головою правління "Нафтогазу" його наглядовою радою за результатами конкурсу з посиланням на джерела агентства. НАК і "Укрнафта" поки не коментують питання.

Колишній генеральний директор автозаправної мережі WOG Сергій Корецький очолив ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" на початку лисопада 2022 року.

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Нею наразі управляє Міноборони.

 

Теги: #корецький #укрнафта #енергетика #нафтогаз

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