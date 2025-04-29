Інтерфакс-Україна
Економіка
09:11 29.04.2025

В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

2 хв читати
В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

У Євросоюзі з'ясовують причини масштабного вимкнення електроенергії в Іспанії та Португалії і прагнуть зрозуміти його наслідки, повідомила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью.

"EC підтримує зв'язок із владою Іспанії, Португалії та з ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity, європейською мережею системних операторів передавання електроенергії) для розуміння основної причини інциденту і наслідків", - написала в мережі X речниця ЄК.

За її словами, "триватиме моніторинг, безперебійний обмін інформацією між усіма відповідними сторонами".

Тим часом компанія RTE, що управляє французькими енергомережами, спростувала повідомлення про те, що віялові відключення в Іспанії та Португалії в понеділок нібито сталися через пожежу на лінії електропередачі між містами Нарбон і Перпіньян у Франції, повідомляє ЕФЕ.

"Жодної пожежі між Перпіньяном і Нарбоном не було, це неправдива інформація, причину події належить встановити", - наводить агентство витяг із повідомлення компанії в соцмережах.

У ньому зазначається, що роботи з відновлення енергосистеми тривають і у Франції, яка також частково постраждала через масове відключення енергопостачання. Водночас дотепер у разі потреби компанія RTE готова направити в енергомережі Іберійського півострова до 1,4 гігават електроенергії.

В Іспанії та Португалії, які більшою мірою постраждали від цього віялового відключення, роботи з відновлення енергосистем тривають.

За словами глави іспанського уряду Педро Санчеса, наразі енергопостачання відновлено приблизно на половині постраждалої території країни, зокрема, ситуація нормалізується в автономних спільнотах Мадрид, Андалусія та Естремадура. Він додав, що поки зарано говорити про причини цієї надзвичайної події.

Раніше в понеділок значна частина Іспанії, Португалії, а також деякі частини Франції та Бельгії втратили енергопостачання внаслідок віялового відключення енергосистем.

Теги: #європа #єс #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 29.04.2025
МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

09:52 29.04.2025
Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

23:38 28.04.2025
Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

21:49 28.04.2025
Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

19:46 28.04.2025
МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

19:21 28.04.2025
У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта

У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта

18:39 28.04.2025
Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

18:17 28.04.2025
Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

03:13 28.04.2025
Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

03:12 28.04.2025
Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

ВАЖЛИВЕ

Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Підвищення окладів педпрацівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично - Шмигаль

Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

МХП у 2024р інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

"ArcelorMittal Кривий Ріг" налаштований підвищити обсяги виробництва задля виходу на беззбитковість - СЕО

Виробництво молока в березні виросло на 27% порівняно з лютим - аналітики

Мінекономіки затвердило наглядові ради для семи ЦПТО

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

"Укргідроенерго" планує встановити за кошти Світового банку 197 МВт акумуляторних батарей і 35,9 МВт СЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА