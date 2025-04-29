В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

У Євросоюзі з'ясовують причини масштабного вимкнення електроенергії в Іспанії та Португалії і прагнуть зрозуміти його наслідки, повідомила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью.

"EC підтримує зв'язок із владою Іспанії, Португалії та з ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity, європейською мережею системних операторів передавання електроенергії) для розуміння основної причини інциденту і наслідків", - написала в мережі X речниця ЄК.

За її словами, "триватиме моніторинг, безперебійний обмін інформацією між усіма відповідними сторонами".

Тим часом компанія RTE, що управляє французькими енергомережами, спростувала повідомлення про те, що віялові відключення в Іспанії та Португалії в понеділок нібито сталися через пожежу на лінії електропередачі між містами Нарбон і Перпіньян у Франції, повідомляє ЕФЕ.

"Жодної пожежі між Перпіньяном і Нарбоном не було, це неправдива інформація, причину події належить встановити", - наводить агентство витяг із повідомлення компанії в соцмережах.

У ньому зазначається, що роботи з відновлення енергосистеми тривають і у Франції, яка також частково постраждала через масове відключення енергопостачання. Водночас дотепер у разі потреби компанія RTE готова направити в енергомережі Іберійського півострова до 1,4 гігават електроенергії.

В Іспанії та Португалії, які більшою мірою постраждали від цього віялового відключення, роботи з відновлення енергосистем тривають.

За словами глави іспанського уряду Педро Санчеса, наразі енергопостачання відновлено приблизно на половині постраждалої території країни, зокрема, ситуація нормалізується в автономних спільнотах Мадрид, Андалусія та Естремадура. Він додав, що поки зарано говорити про причини цієї надзвичайної події.

Раніше в понеділок значна частина Іспанії, Португалії, а також деякі частини Франції та Бельгії втратили енергопостачання внаслідок віялового відключення енергосистем.