Мінекономіки затвердило наглядові ради для семи ЦПТО

Наглядові ради для центрів професійної технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості (ДСЗ) в Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові, Івано-Франківську, Рівному та Сумах затвердило Міністерство економіки України, повідомила пресслужба відомства в понеділок.

Уточнюється, що складу рад увійшли представники місцевого бізнесу, бізнес-асоціацій, громадських організацій, органів влади та служби зайнятості.

"Бізнес активно відгукнувся на нашу пропозицію долучитись до реформування системи підготовки фахівців в ЦПТО через наглядові ради. І це дуже важливо, адже саме роботодавці найкраще знають, яких спеціалістів їм бракує сьогодні, і які будуть потрібні завтра. Першу наглядову раду сформував Полтавський ЦПТО наприкінці грудня, сьогодні ми затвердили склад рад ще семи центрів”, - наводяться в повідомленні слова заступниці міністра економіки Тетяни Бережної.

Згідно з наведеною інформацією, з бізнесу в одеському ЦПТО будуть представники ТОВ "Одеський хлібзавод № 4", компанії з обробки металевих виробів ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Елемент", підприємства роздрібної торгівлі "Таврія Плюс", корпорації "Ресторани Савви Лібкіна", громадської організації, що займається гуманітарним розмінуванням, "Безпечний лан", Об’єднання організацій роботодавців Одеської області.

У ЦПТО в Дніпрі в наглядовій раді є представники транспортної компанії ТОВ "Логістіксдніпро", виробника харчової продукції ПрАТ "Оріль Лідер", ТОВ "ТС Агро-Союз", мережі аптек "Факультет-Фарм", автодилера ТОВ "Сінгл Авто", ТОВ "Астра".

Наглядова рада львівського ЦПТО включає представників ТОВ "Львівська інноваційна школа кравецької майстерності", ТОВ "Дженко-Ю", що надає в оренду будівельну техніку, асоціації "Кластер Будіндустрія", виробника кабельної продукції ТДВ "ГАЛ-КАТ", логістичної компанії ТОВ "Мостиська драй порт", виробника стелажного устаткування ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ІМВО".

Затверджена наглядова рада харківського ЦПТО складається з представників Харківської обласної організації роботодавців оборонно-промислового комплексу, українсько-болгарського ТОВ "Пірана", що виробляє засоби з догляду та товари побутової хімії, АТ "Українські енергетичні машини", АТ "Харківський плитковий завод", підприємств "Український ресорний центр" та "Екіпаж".

Івано-Франківський ЦПТО отримав представників будівельної компанії ТОВ "БЛАГО БУД", держпідприємства "Виробниче об’єднання "Карпати", ФОП Гергелюк Н.Т., медичної компанії ПП "Група Брасс", ТОВ "Харківська зовнішньо торговельна фірма "Моторімпекс", ТОВ "Будмакс".

Наглядова рада рівненського ЦПТО складатиметься з представників будівельної компанії ТОВ "ІБК Промжитлобуд", ТОВ "Рекламно-виробнича компанія Алексія", ФОП Левчук О.М., ТОВ "КАТТО ГРУП", підприємства "Виробничо-конструкторське об’єднання МААНС", ТОВ "Сієна прогрес".

Сумський ЦПТО отримав до сксладу наглядовой ради представників АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш", будівельної фірми "ТІМВЕЛ", виробника автотранспорту ТОВ "Б.Р.С.", логістичної компанії ТОВ "Зернова індустрія", комунального підприємства "Міськводоканал", ТОВ "Завод Кобзаренка".

У Мінекономіки зазначили, що до повноважень наглядової ради ЦПТО належать участь у визначенні стратегії розвитку центру та в оновленні навчальних програм і методик, залучення до співпраці стейкхолдерів, донорів та партнерів, додаткових джерел фінансування, моніторинг діяльності центру, контроль за виконанням бюджету, а також переорієнтація центру під потреби бізнесу.

"Завдяки наглядовим радам бізнес отримає реальний механізм впливу на освітній процес: від адаптації освітніх програм до створення сучасних виробничих майданчиків. Таке партнерство дає можливість випускникам виходити на ринок праці з актуальними знаннями та навичками, а підприємствам – отримувати кваліфіковані кадри для розвитку бізнесу та економіки України в цілому”, – поянила директорка ДСЗ Юлія Жовтяк.

Наразі в Україні працюють вісім центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В них навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямами підвищення кваліфікації. Роботодавці можуть замовити підготовку фахівців в ЦПТО ДСЗ на наявні вакансії або на вакансії, що з’являться найближчим часом. Також вони можуть відправити на навчання новій професії або підвищення кваліфікації вже працюючих у них співробітників за власні кошти.

Як повідомлялось, Мінекономіки 24 грудня 2024 року затвердило склад наглядової ради полтавського ЦПТО, до якого увійшло п'ять представників бізнесу - від "Нової пошти", будкомпанії "Комбінат виробничих підприємств", швейної фабрики "Ворскла-Мода", Полтавського автоагрегатного заводу, ТОВ "Вигідна покупка" (мережа мультимаркетів "Аврора").