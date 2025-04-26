Країни G7 та ЄС вже надали Україні $13,6 млрд, забезпечених замороженими активами РФ – Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час візиту на Весняні збори МВФ і Світового банку у Вашингтон обговорив реалізацію механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) від країн G7 фінансування України за рахунок заморожених російських активів загальним обсягом $50 млрд, за яким на сьогодні до державного бюджету вже надійшло $13,6 млрд.

"Це історичне рішення, що відновлює справедливість, дозволяючи фінансувати українські потреби за рахунок активів агресора. Завдяки механізму ERA ми маємо передбачуваність у фінансуванні ключових бюджетних видатків 2025 року… Частина цих коштів, отриманих від Великої Британії та ЄС, може також бути спрямована на військові потреби", — цитують слова Марченко Мінфін в пресрелізі.

Зазначається, що зокрема, відбулися двосторонні перемовини з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, Канади – Франсуа-Філіпом Шампанєм, Японії – Кацунобу Като, Німеччини – Йорґом Кукісом, Франції – Еріком Ломбаром і канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Міністр окремо подякував Канаді, яка головує у G7 у 2025 році, за активну підтримку українського питання на міжнародному порядку денному та можливість 23 квітня виступити із промовою на зустрічі фінансового блоку G7.

Згідно з релізом, під час зустрічей Марченко повідомив, що за перший квартал 2025 року внутрішні доходи держбюджету перевищили плановий показник і зросли на $1 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

"Попит на ОВДП зберігається, що свідчить про зростання довіри з боку громадян і бізнесу. Обсяг зовнішнього фінансування з початку року вже досяг $16,8 млрд, що дозволяє підтримувати ліквідність бюджету та стабільність фінансової системи", — підкреслив міністр.

Водночас він наголосив, що загальний обсяг необхідної міжнародної фінансової підтримки у 2025 році становить $39,3 млрд. Україна вже отримала запевнення партнерів щодо відповідної допомоги.

Марченко також нагадав, що у 2025 році на сектор безпеки й оборони передбачено понад $49 млрд, що становить 26,3% ВВП.

Під час зустрічей також обговорювалися можливості повної конфіскації заморожених російських активів для фінансування відновлення України, йдеться в релізі.

Партнери G7 відзначили зусилля українського Уряду з адаптації фінансової системи до умов війни та запевнили у продовженні всебічної підтримки, вказав Мінфін.

Як повідомлялося, в рамках Весняних зборів МВФ і СБ 25 квітня був також проведений 7 Круглий стіл міністерського рівні на підтримку України, в якому, за словами посла України в США Оксани Маркарової, взяли участь прем’єр України, очільники МВФ, СБ, МІГА, IFC, EBRD, EIB та міністри фінансів G7.

"І за 3 роки проведення цього круглого столу кількість учасників фінансової коаліції захисників демократії зростає попри всі труднощі. Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив з сильною і однозначною промовою на підтримку України, що дуже важливо і для інших колег, і для програми МВФ", – підкреслила Маркарова.

Згідно із опублікованим у п’ятницю Інфляційним звітом НБУ, центробанк очікує зростання зовнішньої міжнародної фінансової допомоги Україні у 2025 році до $55,1 млрд з $41,9 млрд у 2024 році та $42,9 млрд у 2023 році, після чого вона зменшиться до $17,3 млрд у 2026 році та $15 млрд у 2027 році.

Оновлена за результатами сьомого перегляду програма розширеного фінансування EFF з МВФ передбачає, що Україна розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, яке виділяється за рахунок заморожених російських активів, у тому числі планується створення фінансового буферу у розмірі $10,1 млрд на випадок негативного сценарію.

В програму наразі закладається отримання за механізмом ERA $44,1 млрд у період до першого кварталу 2027 року (включно, це останній квартал дії програми EFF) за загального оголошеного його обсягу $50 млрд. З цієї суми минулого року було отримано $1 млрд, цього року буде отримано $39,4 млрд, наступного – $2,4 млрд і 2027 – $1,3 млрд.

У базовому сценарії передбачається, що з отриманих цього року коштів $8,4 млрд розглядатиметься як авансове фінансування дефіциту бюджету наступних років: $8,1 млрд буде використано у 2026 році та ще $0,3 млрд у першому кварталі 2027 році.

Щодо фінансового буферу на випадок негативного сценарію, то на його формування буде спрямовано $9,1 млрд з надходжень від ERA цього року та $1 млрд – від надходжень наступного року.

Оновлена програма передбачає, що за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року у розмірі $39,8 млрд, наступного – $20 млрд, у першому кварталі 2027 року – $3,1 млрд.

За негативного сценарію, у якому війна триватиме до середини 2026 року, а шоки очікуються вже у другому кварталі поточного, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року у розмірі $48,8 млрд, наступного – $21 млрд, у першому кварталі 2027 року – $7,1 млрд.