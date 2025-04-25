Інтерфакс-Україна
Економіка
17:52 25.04.2025

Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

1 хв читати
Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна станом на 25 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 34,74 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,916 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на інформацію Державної митної служби.

Згідно із повідомленням, станом на 25 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 40,289 млн тонн.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці – 13,714 млн тонн (у 2023/2024 МР – 15,404 млн тонн), ячменю – 2,258 млн тонн (2,178 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1,2 тис. тонн), кукурудзи – 18,252 млн тонн (22,231 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 25 квітня оцінюється в 58 тис. тонн (у 2023/24 МР – 85,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 53,8 тис. тонн (81 тис. тонн).

Теги: #мінагрополітики #зерно #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 22.04.2025
Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025р зросла в 1,4 рази

Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025р зросла в 1,4 рази

10:11 21.04.2025
Режим експортного забезпечення агротоварів за 4 міс. допоміг залучити до держбюджету додаткові 200 млрд грн - Гетманцев

Режим експортного забезпечення агротоварів за 4 міс. допоміг залучити до держбюджету додаткові 200 млрд грн - Гетманцев

05:50 19.04.2025
Фінляндія почала приховувати експорт озброєнь — ЗМІ

Фінляндія почала приховувати експорт озброєнь — ЗМІ

23:09 15.04.2025
Українським морським коридором експортовано близько 73 млн тонн зерна – Кулеба

Українським морським коридором експортовано близько 73 млн тонн зерна – Кулеба

16:02 14.04.2025
Темпи експорту зерна відстають на 5 млн тонн від минулорічних - Мінагрополітики

Темпи експорту зерна відстають на 5 млн тонн від минулорічних - Мінагрополітики

19:09 11.04.2025
Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

21:24 09.04.2025
Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

20:11 08.04.2025
Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

19:58 08.04.2025
У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

16:26 07.04.2025
Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

ВАЖЛИВЕ

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

"Нафтогаз" продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн/куб. м до 30 квітня 2026 р.

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

ОСТАННЄ

Процес перемовин України із зовнішніми комерційними кредиторами заслуговує на довіру – МВФ

НБУ прогнозує зростання імпорту газу 2025р до $2,9 млрд через атаки РФ

Галущенко та єврокомісар з енергобезпеки Йоргенсен обговорили потреби українського енергосектору у взаємодії з ЄС

Прямий вплив нових тарифів США на українську економіку буде незначним – НБУ

"Укрнафта" з початку 2025 р. отримала 113 нових одиниць спецтехніки та транспорту

"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Безпековий критерій став ключовим при виборі житла в новобудові - експерт

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

Виробники кондвиробів наполягають на розблокуванні імпорту натуральних харчових ароматизаторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА