Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна станом на 25 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 34,74 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,916 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на інформацію Державної митної служби.

Згідно із повідомленням, станом на 25 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 40,289 млн тонн.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці – 13,714 млн тонн (у 2023/2024 МР – 15,404 млн тонн), ячменю – 2,258 млн тонн (2,178 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1,2 тис. тонн), кукурудзи – 18,252 млн тонн (22,231 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 25 квітня оцінюється в 58 тис. тонн (у 2023/24 МР – 85,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 53,8 тис. тонн (81 тис. тонн).