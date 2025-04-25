Галущенко та єврокомісар з енергобезпеки Йоргенсен обговорили потреби українського енергосектору у взаємодії з ЄС

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з Комісаром ЄС з питань енергетики та житлового господарства Деном Йоргенсеном у межах саміту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо майбутнього енергетичної безпеки у Лондоні.

"Обговорювалася ситуація в українській енергетиці з огляду на російські прицільні атаки, потреби енергосектору та напрямки взаємодії з ЄС для посилення стійкості української енергосистеми", - повідомили у Міненерго у п'ятницю.

Особливу увагу у цьому контексті було приділено сфері електроенергетики та газовій галузі.

Як зазначили у відомстві, Галущенко наголосив на важливості повної відмови Європи від російських енергетичних ресурсів, зауваживши, що питання енергетичної безпеки безпосередньо залежить від диверсифікації джерел постачання.