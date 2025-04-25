Інтерфакс-Україна
Економіка
15:04 25.04.2025

Галущенко та єврокомісар з енергобезпеки Йоргенсен обговорили потреби українського енергосектору у взаємодії з ЄС

1 хв читати

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з Комісаром ЄС з питань енергетики та житлового господарства Деном Йоргенсеном у межах саміту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо майбутнього енергетичної безпеки у Лондоні.

"Обговорювалася ситуація в українській енергетиці з огляду на російські прицільні атаки, потреби енергосектору та напрямки взаємодії з ЄС для посилення стійкості української енергосистеми", - повідомили у Міненерго у п'ятницю.

Особливу увагу у цьому контексті було приділено сфері електроенергетики та газовій галузі.

Як зазначили у відомстві, Галущенко наголосив на важливості повної відмови Європи від російських енергетичних ресурсів, зауваживши, що питання енергетичної безпеки безпосередньо залежить від диверсифікації джерел постачання.

Теги: #меа #галущенко #йоргенсен #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 23.04.2025
Внески партнерів у Фонд підтримки енергетики України сягнули EUR1,2 млрд

Внески партнерів у Фонд підтримки енергетики України сягнули EUR1,2 млрд

11:10 15.04.2025
МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д

МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д

11:04 15.04.2025
ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

09:33 15.04.2025
ЄБРР надає Райффайзен Банку гарантію розподілу портфельних ризиків для інвестицій EUR100 млн в енергетику

ЄБРР надає Райффайзен Банку гарантію розподілу портфельних ризиків для інвестицій EUR100 млн в енергетику

15:01 08.04.2025
Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

22:07 03.04.2025
Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

12:12 01.04.2025
РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

11:06 01.04.2025
Kormotech планує забезпечити 15% власної генерації електроенергії до 2027 року

Kormotech планує забезпечити 15% власної генерації електроенергії до 2027 року

15:00 29.03.2025
Венс вважає, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією діє

Венс вважає, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією діє

08:17 28.03.2025
Галущенко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

Галущенко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

ВАЖЛИВЕ

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

"Нафтогаз" продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн/куб. м до 30 квітня 2026 р.

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

ОСТАННЄ

НБУ прогнозує зростання імпорту газу 2025р до $2,9 млрд через атаки РФ

Прямий вплив нових тарифів США на українську економіку буде незначним – НБУ

"Укрнафта" з початку 2025 р. отримала 113 нових одиниць спецтехніки та транспорту

"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Безпековий критерій став ключовим при виборі житла в новобудові - експерт

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

Виробники кондвиробів наполягають на розблокуванні імпорту натуральних харчових ароматизаторів

Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

Замовники лісоматеріалів заборгували "Лісам України" 500 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА