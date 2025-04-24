Шмигаль та директор Світового банку обговорили залучення фінансування у 2026 році

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з керівною директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б'єрде.

В ході зустрічі сторони обговорили реалізацію наявних програм, започаткування нових проєктів та залучення фінансування у наступному році, написав Шмигаль в телеграм-каналі в четвер.

"Завдяки створеному Світовим банком Цільовому фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) уже мобілізовано майже $2 млрд. У межах фонду реалізується низка нагальних проєктів з відновлення у сферах транспортної інфраструктури (RELINC), енергетики (Re-Power), охорони здоров’я (Heal Ukraine), сільського господарства (ARISE) та відновлення житла (HOPE). Крім того, розпочато реалізацію спільних зі Світовим банком проєктів, що забезпечують продовження реформ у сферах фінансів (SURGE), освіти (LEARN), охорони здоров’я (THRIVE), приватного сектору (RISE)", - проінформував прем’єр.

Він також повідомив, що 4 квітня стартував новий проєкт (DRIVE), спрямований на мінімізацію негативного впливу від пошкодженої або зруйнованої транспортної інфраструктури.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував для України $51 млрд фінансової допомоги. З них $30,7 млрд– це безповоротні гранти. Дякуємо партнерам за надзвичайний рівень підтримки", - підкреслив Шмигаль.