Інтерфакс-Україна
Економіка
19:27 17.04.2025

Покупець готелю "Козацький" придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

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Покупець готелю "Козацький" придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

ТОВ "Аларіт-Пром", бенефіціаром якого виступає бізнесмен Сергій Сподін, став переможцем аукціону з приватизації незавершеної будівлі на балансі ДУ "Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України" із пропозицією 56 млн грн, що в 14,3 раза перевищило стартову ціну.

Згідно з оголошенням у системі "Прозорро.Продажі", площа недобуду по вул.Реп’яхів Яр, 44 становить 6,3 тис. кв. м. Всього в аукціоні взяли участь п’ять компаній.

За даними Opendatabot, власниками ТОВ "Аларіт-Пром-" є ТОВ "А.Б.В. Юкант" (75%) та Сергій Сподін (25%).

Сподін також володіє СТОВ "Надія", яке у липні 2024 року перемогло на торгах з приватизації столичного готелю "Козацький" в центрі столиці за 400 млн грн, і ТОВ "Птахоплемзавод "Коробівський", який у червні 2023 року викупило низку активів неплатоспроможного МР Банку, поміж них - київський ТРЦ "Магеллан" за 620 млн грн.

"Аларіт-Пром" теж змагалося за приватизацію готелю "Україна" у вересні 2024 року з другою за розміром пропозицією викупу.

Основним видом діяльності підприємства зазначена "торгівля іншими автотранспортними засобами". За результатами 2024 року "Аларіт-Пром" збільшило дохід на чверть, до 314,2 млн грн, чистий прибуток – на 22%, до 968 тис. грн.

 

Теги: #недобудови #приватизація #психіатрія

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