Інтерфакс-Україна
Економіка
18:02 17.04.2025

НБУ розраховує на 25% приріст чистого гривневого кредитного портфелю бізнесу в 2025 р.

2 хв читати
НБУ розраховує на 25% приріст чистого гривневого кредитного портфелю бізнесу в 2025 р.

Темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу будуть на рівні минулого року та становитимуть щонайменше 25%, на такий результат розраховує голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Опитування банківської системи і керівників банків, які ми провели, підтверджують ці прогнози. Банки також очікують приріст і динаміку чистого гривневого портфелі на цьому рівні – 25%", – сказав він на брифінгу в Києві у четвер.

Пишний закликав під час аналізу динаміки кредитування орієнтуватися саме на чистий гривневий кредитний портфель, а не на обсяги валових позик, які враховують кредити, які не обслуговуються, зокрема й портфель ПриватБанку до його націоналізації.

"Коли ми оперуємо цим показником, оцінюючи відповідне проникнення кредитів і їхнє співвідношення до ВВП, то це не дає нам правильного розуміння динаміки і стану речей", – вважає голова НБУ.

Він нагадав, що чисті гривневі кредити бізнесу за минулий рік зросли на 26%, зокрема мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) на 30%, і востаннє такі темпи були ще до повномасштабного вторгнення одразу після ковіду, коли ситуація почала швидко відновлюватися.

"Це, насправді, темпи зростання чи не найвищі за останні 10 років, при тому, що війна триває… Показники зростання лютого показали, що ми рухаємося, навіть попри те, що Національний банк піднімає облікову ставку, навіть з вищою динамікою", – сказав Пишний. За його словами, йдеться про 28,7% останніми місяцями.

Голова Нацбанку додав, що також змінюється структура кредитного портфелю, який нарощується: чверть його наразі складають кредити, які позичальники беруть для інвестиційних цілей, і банки їх надають строком понад три роки. За його словами, банки активно нарощують кредитування ОПК, енергетики.

Він зауважив, що частка державної програми пільгового кредитування "5-7-9" знизилася до 34%, що свідчить також про зростання конкуренції за гарного позичальника і що дозволяє попри зростання облікової ставки тримати рівень ставок кредитування на доковідному рівні.

"Ми максимально підтримуємо цю дискусію (щодо збільшення кредитування) і хочемо, щоб вона була глибокою. Хочемо, щоб вона допомагала нам сформувати нову, оновлену законодавчу систему. І ця дискусія має тривати як на рівні комунікацій між регулятором і бізнесом, так і на рівні (профільного парламентського) комітету, за участю, відповідно, усіх стейкхолдерів", – зазначив також Пишний.

За даними НБУ, за перший квартал 2025 року обсяг валових кредитів виріс на 3,3% – до 1 трлн 143,27 млрд грн, зокрема бізнесу – на 3%, до 844,45 млрд грн, тоді як домогосподарствам – на 4,9%, до 287,68 млрд грн.

Торік валовий кредитний портфель збільшився на 10,9%, зокрема бізнесу – на 8,3%, домогосподарствам – на 23,2%.

Теги: #нбу #кредитний_портфель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 17.04.2025
НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

14:46 17.04.2025
НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.

НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.

14:17 17.04.2025
НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

14:12 17.04.2025
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

23:48 11.04.2025
НБУ визнає ділову репутацію Порошенка небездоганною для спроби вилучити його акції МІБ, стверджує сам Порошенко

НБУ визнає ділову репутацію Порошенка небездоганною для спроби вилучити його акції МІБ, стверджує сам Порошенко

22:05 19.05.2022
Кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку сягнув 12,5 млрд грн

Кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку сягнув 12,5 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

Макроситуація в Україні в І кв.-2025 краща за попередні очікування – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

Населення в останні дні більше продає валюти, ніж купує, – НБУ

ДТЕК до кінця 2025р. планує розчистити 103 км ліній електропередачі у Києві

НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

Наглядова рада "Укрнафти" актуалізувала цілі на 2025 рік

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

Павелл попередив про уповільнення економіки, але ФРС поки що не втручається

ЄЦБ відмовиться від паузи в пом'якшенні ГКП і знову знизить ставки в четвер - прогноз

США запроваджують санкції проти китайського нафтопереробного заводу за купівлю іранської нафти - Держдеп

Макроситуація в Україні в І кв.-2025 краща за попередні очікування – міністр фінансів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА