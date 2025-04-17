Інтерфакс-Україна
Економіка
14:12 17.04.2025

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

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Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання економіки України в поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному – з 4,0% до 3,7% та у 2027 році – з 4,2% до 3,9%.

"Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення. Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки", - йдеться у релізі НБУ в четвер.

Зазначається, що у І кварталі 2025р. зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) залишалося стриманим, зокрема через руйнування газової інфраструктури та спричинене цим збільшення потреб в імпорті газу. Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників.

НБУ вважає, що зростанню ВВП на 3,1% у 2025 році сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що із значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість.

Регулятор додав, що зростанню ВВП також сприятимуть збільшення інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту.

"Приватні інвестиції та споживання компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, що відбуватиметься на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги", – сказано в релізі.

Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 18 березня, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року оцінюється в 1,1%.

Раніше, 28 лютого, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.

Крім того, інвестиційна група ICU знизила прогноз зростання ВВП України з 3,4% до 3% у 2025р.

Теги: #ввп #нбу

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