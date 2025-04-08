Інтерфакс-Україна

Економіка

20:57 08.04.2025

США запровадили 104% мита проти Китаю

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США запровадили 104% мита проти Китаю

Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня, повідомив Fox News з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт.

Про це написав кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс у соцмережі X.

За словами Лоуренса, Лівітт сказала, що додаткові тарифи на 104% набули чинності опівдні за східним часом (19:00 за Києвом) після того, як Пекін пропустив термін скасування своїх мит. За словами Левітт, тарифна ставка для Китаю зросла на 50% – з 54% до 104%.

Мита за цією ставкою будуть стягуватися з 9 квітня, додала речниця Білого дому.

Як повідомлялося, спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав. У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34% тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає ескалацію тарифної війни з боку Китаю "великою помилкою".

 

 

 

 

 

Теги: #мита #китай #сша

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