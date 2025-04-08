Інтерфакс-Україна

Економіка

20:18 08.04.2025

Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

3 хв читати
Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зросли у вівторок, відновивши частину втрат, понесених в результаті падіння до багатомісячних мінімумів за підсумками попередньої сесії.

Індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 2,72% - до 486,91 пункту. Торги понеділка він завершив на мінімумі з січня 2024 року.

Британський індикатор FTSE 100 додав 2,71%, німецький DAX - 2,48%, французький CAC 40 - 2,5%, італійський FTSE MIB - 2,44%, іспанський IBEX 35 - 2,37%.

Брюссель готовий до переговорів із Вашингтоном, попри підвищену напруженість у торговельних відносинах, і пропонує взаємне обнулення мит, заявила напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Ми запропонували нульові мита на промислові товари, як ми успішно зробили це з багатьма іншими торговельними партнерами», - сказала глава ЄК.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку заявив, що для розв'язання проблеми торговельного дисбалансу Євросоюзу потрібно купувати більше енергоносіїв у американських компаній.

Пізніше офіційний представник ЄК Анна-Кайса Ітконен повідомила, що в ЄС готові обговорювати збільшення постачань скрапленого природного газу (СПГ) зі США.

"Половина нашого СПГ уже надходить зі США. Ми готові й далі співпрацювати з адміністрацією (президента США Дональда) Трампа", - сказала Ітконен на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати слова Трампа.

Найбільше зростання в складі Stoxx Europe 600 показали котирування акцій німецького сервісу доставки їжі Delivery Hero (+11%). Ринкова вартість нідерландської фармацевтичної Redcare Pharmacy підвищилася на 9,5%, шведського постачальника рішень для оборонного сектору та авіації Saab AB - на 8,4%, данської фармкомпанії Zealand Pharma - на 7,8%.

Капіталізація інших представників ВПК також збільшилася, зокрема італійської Leonardo - на 7,5%, французьких Thales і Dassault Aviation - на 5,4% і 6,5%, німецьких Rheinmetal і Hensoldt - на 5,8% і 7,4% відповідно.

Папери Continental AG подорожчали на 4,6%. Німецький виробник автокомпонентів повідомив, що почав вивчати плани щодо виділення бізнесу ContiTech з виробництва гумових виробів для автопрому в окрему компанію. Продаж бізнесу є пріоритетним варіантом.

Акції UBS Group AG зросли в ціні на 2,1%. Раніше голова Служби з нагляду за фінансовими ринками (Financial market supervisory authority, Finma) Швейцарії висловився на користь обмеження розміру інвестиційного підрозділу найбільшого банку країни.

Лідерами зниження серед компонентів Stoxx стали британська телекомунікаційна компанія BT Group (-3,1%), фінська нафтогазова Neste Oyj (-2,8%), німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (-2,1%), Frontline PLC (-1,9%), що спеціалізується на транспортуванні нафти, швейцарська інспекційно-сертифікаційна SGS SA (-1,8%).

Ринкова вартість Mercedes-Benz Group скоротилася на 1,5%, Renault - на 1%, тоді як папери Volkswagen подорожчали на 0,2%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи підвищилася: BP Plc - на 1,5%, Equinor - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,3%, Shell - на 1,3%.

Котирування акцій британської інвестиційної Impax Asset Management впали на 19,8%, а під час торгів досягали мінімуму з вересня 2017 року. Компанія повідомила, що її прибуток за підсумками поточного фінроку буде набагато нижчим за очікування через вкрай високу невизначеність на ринках. Станом на 31 березня вартість активів в управлінні компанії становила 25,3 млрд фунтів стерлінгів ($32,2 млрд), що приблизно на 26% менше, ніж наприкінці грудня.

Папери німецького виробника Daimler Truck подешевшали на 0,9% після того, як компанія відзвітувала про падіння продажу у першому кварталі. У січні-березні 2025 року Daimler продала 99,812 тис. вантажівок порівняно з 108,911 тис. роком раніше.

Ринкова вартість Infineon Technologies AG підвищилася на 0,8%. Раніше виробник мікрочипів повідомив про досягнення угоди щодо купівлі підрозділу Marvell Technology Inc. у сфері автомобільних технологій за $2,5 млрд.

 

 

Теги: #акції #підсумки #торги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 01.04.2025
Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

11:56 01.04.2025
Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

09:36 21.03.2025
Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

13:17 19.03.2025
Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

15:29 18.03.2025
Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

11:02 12.03.2025
Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

19:24 11.03.2025
Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

11:30 10.03.2025
Глобальна акція "Зупинимо зло" від Strichka об'єднала українців з понад 40 країн навколо підтримки України

Глобальна акція "Зупинимо зло" від Strichka об'єднала українців з понад 40 країн навколо підтримки України

04:14 07.03.2025
Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

13:52 05.03.2025
Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%

Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%

ВАЖЛИВЕ

Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

ОСТАННЄ

Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Швейцарія подвоїть фінансування проєктів відбудови в Україні вдвічі - до CHF100 млн

Компанії-члени бізнес спільноти Board не планують розривати відносини зі США після застосування 10%-го мита

ЄС зацікавлений в обговоренні зі США подальших поставок СПГ для заміни газу з РФ

Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

"Нафтогаз" планує співпрацю зі скандинавськими Bergen Engines та Itera в сфері цифровізації видобутку газу

В Україну прибув перший корабель для "Метінвесту" з коксівним вугіллям з власних шахт групи в США

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА