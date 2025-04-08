Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зросли у вівторок, відновивши частину втрат, понесених в результаті падіння до багатомісячних мінімумів за підсумками попередньої сесії.

Індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 2,72% - до 486,91 пункту. Торги понеділка він завершив на мінімумі з січня 2024 року.

Британський індикатор FTSE 100 додав 2,71%, німецький DAX - 2,48%, французький CAC 40 - 2,5%, італійський FTSE MIB - 2,44%, іспанський IBEX 35 - 2,37%.

Брюссель готовий до переговорів із Вашингтоном, попри підвищену напруженість у торговельних відносинах, і пропонує взаємне обнулення мит, заявила напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Ми запропонували нульові мита на промислові товари, як ми успішно зробили це з багатьма іншими торговельними партнерами», - сказала глава ЄК.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку заявив, що для розв'язання проблеми торговельного дисбалансу Євросоюзу потрібно купувати більше енергоносіїв у американських компаній.

Пізніше офіційний представник ЄК Анна-Кайса Ітконен повідомила, що в ЄС готові обговорювати збільшення постачань скрапленого природного газу (СПГ) зі США.

"Половина нашого СПГ уже надходить зі США. Ми готові й далі співпрацювати з адміністрацією (президента США Дональда) Трампа", - сказала Ітконен на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати слова Трампа.

Найбільше зростання в складі Stoxx Europe 600 показали котирування акцій німецького сервісу доставки їжі Delivery Hero (+11%). Ринкова вартість нідерландської фармацевтичної Redcare Pharmacy підвищилася на 9,5%, шведського постачальника рішень для оборонного сектору та авіації Saab AB - на 8,4%, данської фармкомпанії Zealand Pharma - на 7,8%.

Капіталізація інших представників ВПК також збільшилася, зокрема італійської Leonardo - на 7,5%, французьких Thales і Dassault Aviation - на 5,4% і 6,5%, німецьких Rheinmetal і Hensoldt - на 5,8% і 7,4% відповідно.

Папери Continental AG подорожчали на 4,6%. Німецький виробник автокомпонентів повідомив, що почав вивчати плани щодо виділення бізнесу ContiTech з виробництва гумових виробів для автопрому в окрему компанію. Продаж бізнесу є пріоритетним варіантом.

Акції UBS Group AG зросли в ціні на 2,1%. Раніше голова Служби з нагляду за фінансовими ринками (Financial market supervisory authority, Finma) Швейцарії висловився на користь обмеження розміру інвестиційного підрозділу найбільшого банку країни.

Лідерами зниження серед компонентів Stoxx стали британська телекомунікаційна компанія BT Group (-3,1%), фінська нафтогазова Neste Oyj (-2,8%), німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (-2,1%), Frontline PLC (-1,9%), що спеціалізується на транспортуванні нафти, швейцарська інспекційно-сертифікаційна SGS SA (-1,8%).

Ринкова вартість Mercedes-Benz Group скоротилася на 1,5%, Renault - на 1%, тоді як папери Volkswagen подорожчали на 0,2%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи підвищилася: BP Plc - на 1,5%, Equinor - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,3%, Shell - на 1,3%.

Котирування акцій британської інвестиційної Impax Asset Management впали на 19,8%, а під час торгів досягали мінімуму з вересня 2017 року. Компанія повідомила, що її прибуток за підсумками поточного фінроку буде набагато нижчим за очікування через вкрай високу невизначеність на ринках. Станом на 31 березня вартість активів в управлінні компанії становила 25,3 млрд фунтів стерлінгів ($32,2 млрд), що приблизно на 26% менше, ніж наприкінці грудня.

Папери німецького виробника Daimler Truck подешевшали на 0,9% після того, як компанія відзвітувала про падіння продажу у першому кварталі. У січні-березні 2025 року Daimler продала 99,812 тис. вантажівок порівняно з 108,911 тис. роком раніше.

Ринкова вартість Infineon Technologies AG підвищилася на 0,8%. Раніше виробник мікрочипів повідомив про досягнення угоди щодо купівлі підрозділу Marvell Technology Inc. у сфері автомобільних технологій за $2,5 млрд.