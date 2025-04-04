Державний оператор тилу (ДОТ) планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту після рішення президента США Дональда Трампа щодо митних тарифів, повідомила начальниця відділу управління проєктами закупівель ДОТ Марина Єремєєва.

"Ми намагаємося робити безперервність постачання, планувати наші закупівлі завчасно і глибоко виходити на розуміння ринку… От ви знаєте про тарифи, які ввів Трамп. Станом на вчора, було падіння вартості нафти. І, відповідно, ми плануємо наші закупівлі дизеля і бензинів саме на його падіння для того, щоб максимально ефективно використовувати бюджетні кошти", - сказала вона на пресконференції в п’ятницю.

Єремєєва зазначила, що спрогнозувати котирування непросто, тому ДОТ планує орієнтуватися на сповільнення темпу падіння.

"Звичайно, це буде не точно, але це буде, наприклад, на якомусь нижньому плато цього графіка", - сказала вона.

За її словами, кошти на закупівлю пального виділені на півроку, і ДОТ чекає перегляду бюджету, втім, за рахунок економії може закрити ще й липень.

"Ми чекаємо перегляду бюджету. У нас виділено на півроку. У нас виділено по червень включно. Ще на один місяць, липень, ми за рахунок економії маємо також закупити", - зазначила вона.

Як повідомлялося, ціни на нафту продовжують знижуватися в п'ятницю після максимального з 2022 року падіння за підсумками попередньої сесії на тлі рішень президента США Дональда Трампа щодо митних тарифів і заяв ОПЕК+.