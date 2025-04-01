"Укрнафта" за 2024 р. отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку – CEO

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн, повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook у вівторок.

"Тепер вже офіційно (…) Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит "Укрнафта". Кожна цифра підтверджена офіційною звітністю", - написав він.

За словами CEO, компанія другий рік поспіль продемонструвала збільшення видобутку нафти та газу, ріст продажів нафтопродуктів та збільшення ринкової долі у сегменті АЗК.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.