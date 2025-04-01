Європейська Комісія затвердила 47 стратегічних проєктів у сфері критичної сировини

Європейська комісія опублікувала список із 47 стратегічних проєктів, спрямованих на збільшення виробництва в Євросоюзі 14 із 17 ресурсів, які ЄК вважає критично важливими для енергетичного переходу і безпеки, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі у вівторок.

"Це сприятиме посиленню спільних стратегічних сировинних потужностей, що, у свою чергу, зміцнить європейський ланцюжок створення вартості сировини та диверсифікує джерела постачання", - зазначили в ЄК.

Гетьманцев зауважив, що відібрані стратегічні проекти – важливий крок з імплементації Акту про критичну сировину (CRMA), який визначив цільові показники у цій сфері до 2030 року, а саме – щоб європейський видобуток, оброблення та переробка стратегічної сировини задовольнила 10%, 40% і 25% попиту ЄС відповідно.

"Проекти реалізовуватимуться в 13 державах-членах ЄС: Бельгії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеціїю. Очікувані загальні капітальні інвестиції, необхідні для реалізації 47 стратегічних проектів – EUR22,5 млрд. ", - йдеться в повідомлені.