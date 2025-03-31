Мінекономіки оголосило конкурс компаній для участі у URC 2025 в Римі

Міністерство економіки України оголосило відкритий конкурс для приватних українських компаній, які бажають представити свої інвестпроєкти на міжнародному рівні у бізнес-ярмарку (Business Fair), що відбудеться в межах Конференції з відновлення України (URC) 10-11 липня 2025 року в Римі.

Згідно з повідомленням пресслужби відомства, бізнес-ярмарок проходитиме паралельно з основною програмою конференції. Загалом на заході буде представлено 120 стендів (30 міжнародних компаній, 30 італійських компаній, 30 українських компаній та 30 стендів від представників регіонів України).

"Бізнес-ярмарок на URC2025 – це унікальна можливість для українських підприємств продемонструвати свій потенціал міжнародним партнерам та інвесторам. Ми прагнемо представити на цьому потужному майданчику найбільш перспективні інвестиційні проєкти у пріоритетних для відновлення України секторах, аби надалі вони отримали фінансування й були реалізовані", - процитувала пресслужба міністерства першого заступника міністра економіки України Олексія Соболева.

Для участі в конкурсному відборі компанії мають відповідати низці критеріїв. Зокрема, вони мають бути зареєстрованими в Україні підприємствами приватної форми власності з українськими бенефіціарами, які успішно працюють не менше 3 років.

Щодо секторів, то компанії можуть подати заявки, працюючи в енергетиці/відновлювальній енергетиці, інфраструктурі/транспорті/логістиці, оборонному секторі/стратегічній промисловості, виробництві/переробці/агропромисловості, критичних матеріалах/галузі видобутку корисних копалин, інноваціях/високих технологіях/цифрових технологіях.

Додатковими критеріями відбору учасників є умова щодо відсутності роботи у країні-агресорі, створення продуктів з доданою вартістю, наявність успішно реалізованих проєктів та готовність їх презентувати, а також наявність щонайменше одного інвестпроєкту, що пройшов міжнародну юридичну та фінансову перевірку.

Також у підприємств, що подають заявки, мають бути працівники з вільним володінням англійської мови.

Зазначається, що перевага надаватиметься компаніям, які ведуть фінансову звітність за міжнародними стандартами (IFRS).

Відібрані компанії зможуть направити двох представників на бізнес-ярмарок, витрати на проїзд і проживання вони мають покрити самостійно.

В Мінекономіки підкреслили, що участь у бізнес-ярмарку не гарантує участі на основній платформі Конференції з відновлення.

Важливою умовою для презентації інвестпроєктів під час Бізнес-ярмарку є також подання даних на Інвестиційний портал: https://bit.ly/4hfXrEw.

Заявки приймаються до 20 квітня 2025 року включно через спеціальну форму

Конференція з відновлення України (URC) – це щорічний міжнародний захід, спрямований на координацію зусиль міжнародної спільноти щодо відбудови України. У 2025 році конференція відбудеться 10-11 липня в Римі, Італія.