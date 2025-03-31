Інтерфакс-Україна

Економіка

17:41 31.03.2025

Уряд перерахував ФРП 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за "Доступними кредитами 5-7-9%" - Мінекономіки

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Уряд перерахував ФРП 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за "Доступними кредитами 5-7-9%" - Мінекономіки

Кабінет міністрів перерахував Фонду розвитку підприємництва (ФРП) третій в цьому році транш фінансування на 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" у березні, а також для покриття боргу перед банками за попередні періоди, повідомляє пресслужба Міністерства економіки в понеділок.

"Сумарно від початку року уряд спрямував на ці потреби вже 5,1 млрд грн. Виплати здійснюються ритмічно й без затримок у межах передбачених 18 млрд грн на 2025 рік. Завдяки програмі підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі - саме такі проєкти сьогодні є пріоритетними. Зокрема, держава прагне підтримати бізнес у зонах високого воєнного ризику", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки Андрія Телюпи.

Він додав, що для таких підприємств програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами - 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі.

За даними ФРП, з початку 2025 року на реалізацію інвестиційних проєктів у рамках програми банки видали 5,1 млрд грн. Бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику, залучив 4,3 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, агросекторі та сфері торгівлі.

В Мінекономіки підкреслили, що серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість таких позик від початку дії програми видали "Приватбанк" (50,8 тис.), "Ощадбанк" (16,7 тис.) та "Укргазбанк" (6 тис.).

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів коштом державних компенсацій або державних гарантій.

 

Теги: #фрп #мінекономіки #транш

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