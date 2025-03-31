Інтерфакс-Україна

Економіка

12:11 31.03.2025

МВФ розробляє податкове реформування декількох галузей, що буде спрямоване на післявоєнні потреби - меморандум

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МВФ розробляє податкове реформування декількох галузей, що буде спрямоване на післявоєнні потреби - меморандум

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав роботу з розробки пакету заходів на післявоєнний період для реформування оподаткування викидів вуглецю в Україні, аналізу та оцінки оподаткування видобувних галузей та визначення принципів оподаткування віртуальних активів, узгоджених з правилами ЄС, зокрема, щодо обміну інформацією та ініціативами Глобального форуму ОЕСР.

Згідно з опублікованими на сайті матеріалами до сьомого перегляду Програми розширеного фінансування EFF для України, у майбутньому планується розглянути реформи більш справедливої податкової системи в Україні (наприклад, через більш прогресивний податок на доходи фізосіб), комплексну реформу системи спрощеного оподаткування (ССО), щоб обмежити сферу застосування та можливості для зловживань.

"Реформа системи спрощеного оподаткування буде спрямована на мінімізацію можливостей для середнього та великого бізнесу легально ухилятися від сплати податків або приховувати від сплати податків обсяги реалізації товарів та послуг, у тому числі нелегально ввезених чи вироблених", - йдеться у документі.

Крім того, зазначається, що планується зупинити використання системи спрощеного оподаткування для переведення правової бази трудових відносин у цивільно-правову площину. Зокрема, не пізніше початку 2027 року МВФ почне впроваджувати заходи, які обмежують можливість повернення суб'єктів господарювання до застосування ЄП після їх переходу на загальну систему оподаткування.

Крім того, будуть переглянуті підходи до визначення та індексації порогових значень для застосування спрощеної системи оподаткування та звужена сфера застосування спрощеної системи оподаткування шляхом виключення певних видів діяльності.

Однак, як зазначено у Національній стратегії доходів (NRS), реформи ПДФО та ПДВ потребують проведення адміністративних реформ, у тому числі для забезпечення конфіденційності податкових даних у системах ССО, а також перегляду Мінфіном у співпраці з НБУ, за технічної допомоги МВФ та інших міжнародних партнерів, з урахуванням найкращих міжнародних практик та вимог Директиви ЄС.

Зазначається також, що вже розробляються законодавчі зміни щодо запровадження вимог до звітності операторів цифрових платформ та міжнародного обміну даними відповідно до Директиви Ради ЄС DAC 7 та правил звітності ОЕСР, що надасть ДПС доступ до даних фізосіб, які отримують доходи без реєстрації приватного підприємництва або застосування системи спрощеного оподаткування.

Очікується, що це стане ефективним інструментом контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою декларування доходів та сприятиме суттєвому розширенню бази оподаткування за рахунок включення до неї фізосіб, доходи яких наразі не оподатковуються.

"Цей захід сприятиме мобілізації доходів та гармонізації податкового законодавства України із законодавством ЄС та стандартами ОЕСР, а також стане першим кроком до реформування системи оподаткування шляхом запровадження ДПС нових цифрових інструментів контролю. Ми подамо відповідні законодавчі зміни до парламенту до кінця квітня 2025 року", - підсумували в МВФ.

Як повідомлялось, 28 березня МВФ оприлюднив оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною, в якому зафіксував невиконання в строк п'яти структурних маяків, відстрочив терміни виконання чотирьох маяків на липень-вересень та додав чотири нові маяки з термінами виконання з кінця червня до кінця грудня цього року.

Так, до кінця червня необхідно завершити незалежну перевірку НКЦПФР, до кінця серпня – ухвалити зміни до процедур відбору та призначення членів наглядових рад держкомпаній, до кінця вересня – ухвалити операційний план реалізації оновленої ІТ-стратегії Мінфіну спільно з Державними податковою та митної службами для підтримки цифрової трансформації, необхідної для Національної стратегії доходів, і до кінця грудня – ухвалити галузеві стратегії управління державними інвестиціями.

Теги: #мвф #меморандум

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