Інтерфакс-Україна

Економіка

20:25 27.03.2025

Єврокомісія запевняє в готовності відповісти на торговельні тарифи США

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Єврокомісія запевняє в готовності відповісти на торговельні тарифи США
Фото: elements.envato.com

Європейський союз підготувався до оголошених США митних зборів у 25% на автомобілі з ЄС, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Олоф Жилл.

"Ми готові захищати наші економічні інтереси, і в межах необхідного ми відреагуємо твердими, пропорційними і добре вивіреними заходами у відповідь на будь-які несправедливі і непропорційні заходи з боку Сполучених Штатів", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Водночас Жилл наголосив, що Єврокомісія вважає своїм пріоритетом пошук шляхом переговорів результату, прийнятного для ЄС і США, який буде корисним, а не руйнівним для економічних відносин сторін, які є найзначнішими у світі.

"Ми вважаємо, що заходи, оголошені Сполученими Штатами, орієнтовані в неправильному напрямку", - зазначив представник ЄК.

Він відмовився відповідати на запитання, які товари США можуть підпасти під відповідні заходи ЄС. За його словами, відповідний список буде ретельно проаналізовано з метою отримати максимальний ефект і скоротити можливі наслідки для європейської економіки.

Жилл не став відповідати і на запитання про точний термін запровадження заходів у відповідь Євросоюзу, зокрема, через те, що дії США "поки що не конкретизовані". Він повідомив, що до початку квітня ще нічого не станеться, тому що Єврокомісія подовжила графік запровадження своїх заходів, щоб мати час узгодити список товарів із державами-членами та врахувати інтереси виробників, експортерів і споживачів ЄС.

"І це також надає більше часу для переговорів з американцями", - додав представник Єврокомісії.

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення запровадити мита у 25% на всі автомобілі, вироблені за кордоном.

"Ми введемо мита у 25%", - сказав він у Білому домі.

На це повідомлення відреагувала спеціальною заявою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на експорт європейських автомобілів (...). Тепер ми оцінимо це оголошення разом з іншими заходами, які США планують вжити найближчими днями. ЄС продовжить шукати рішення шляхом переговорів, одночасно захищатиме свої економічні інтереси".

Теги: #єс #сша #тарифи

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