Інтерфакс-Україна

Економіка

13:23 20.03.2025

Італія оголосила конкурс на очищення українських земель з бюджетом EUR6 млн

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Італія оголосила конкурс на очищення українських земель з бюджетом EUR6 млн

Італійська агенція розвитку співробітництва (AICS) оголосила грантовий конкурс на очищення земель від мін та інших залишків війни у прифронтових областях загальним бюджетом EUR6 млн, при цьому сума одного проєкту не повинна перевищувати EUR1,8 млн.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки України в четвер, проєкти має бути спрямовано на нетехнічне та/або технічне обстеження територій, а також включати елемент інформування населення про мінні загрози. Пріоритетною для реалізації проєктів у межах конкурсу обрано Харківську область, в якій 55 із 56 громад зазнали впливу війни.

"Це вперше одна з країн-партнерів виділяє гроші безпосередньо на очищення наших земель, залучаючи до цього процесу, в тому числі, українських операторів протимінної діяльності. Я вірю, що така співпраця дасть змогу швидше повернути до використання та ідентифікувати забруднені території й посилити співпрацю не лише на рівні інституцій, але й між організаціями та компаніями наших країн, які прагнуть зробити українську землю безпечнішою", – сказала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Заявниками в межах конкурсу можуть бути лише неприбуткові організації, які разом з тим можуть залучати комерційних операторів протимінної діяльності як партнерів у реалізації проєктів.

Заявки прийматимуться до 11 травня поточного року. Загальна запланована тривалість проєктів – до 15 місяців.

Теги: #розмінування #україна #очищення #італія

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