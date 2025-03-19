Інтерфакс-Україна

Економіка

13:03 19.03.2025

Ціни на цукор в Україні підвищилися і зростатимуть далі - аналітики

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Ціни на цукор в Україні підвищилися і зростатимуть далі - аналітики

В Україні поступово зростають ціни на цукор, наразі середня відпускна вартість із заводу становить 24,60-25,30 грн/кг, але прогнозується подальше підвищення, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений в рамках Всеукраїнської аграрної ради.

Експерти зауважили, що на ринок впливає кілька ключових факторів. По-перше, зростає внутрішній попит, а по-друге, відкрився ринок Європейського Союзу.

"Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін," – зазначають аналітики.

Вони також відзначили вплив на ціноутворення традиційного сезонного тренду. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.

"Сезонно ми бачимо зростання котирувань з січня по червень-липень. Враховуючи нинішні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг з ПДВ," – прогнозують у "Пуск" і додають, що активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.

Теги: #цукор #ціни

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