Голова НКЦПФР наполягає на IPO, SPO та обігу паперів українських компаній повністю або частково в Україні

Проведення первинних (IPO) та вторинних (SPO) публічних розміщень українських компаній та обіг їх цінних паперів має відбуватися повністю або частково в Україні, це є запорукою розвитку внутрішнього ринку капіталу, доступ до цього ринку нерезидентів необхідно забезпечити за рахунок "лінку" з Національним депозитарієм, вважає голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

"Такий підхід дуже важливий, і я на ньому наполягаю в дискусії з деякими нашими керманичами, які пропонують випускати цінні папери українських підприємств одразу на закордонних майданчиках. Так не годиться", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо наша компанія виходить на Nasdaq, WSE (Варшавську біржу), LSE (Лондонську біржу), тощо – ми спонсоруємо зарубіжну інфраструктуру. Тобто бізнес тут, але всі гроші там. І ніякого подвійного лістингу не буде", – пояснив Магомедов.

Коментуючи плани "Київстару" здійснити вихід на американську біржу Nasdaq, голова НКЦПФР відзначив, що обраний компанією варіант розміщення через американську SPV (Special Purpose Vehicle), яка буде власником 100% акцій "Київстар", унеможливлює обіг цих цінних паперів в Україні.

"Ідеальна, на мою думку, картина світу, коли б "Київстар" з української юрисдикції вивів частину акцій, вони б торгувалися на Nasdaq, але частина залишилася б в Україні та торгувалася тут", – вважає голова українського регулятора.

На його думку, це створить умови для арбітражу, тобто маркетмейкери зможуть заробляти на різниці вартості акцій "Київстар" на Nasdaq та в Україні, наближаючи цю різницю до нуля.

"Якщо залишити акції тут, почати торгувати тут, але зробити "лінк", щоб вони вільно виходили на зарубіжні ринки і поверталися назад – це буде початком розбудови вітчизняного фондового ринку", – підкреслив Магомедов.

За його словами, всі, кому цікаво проінвестувати в цю компанію, будуть купувати в Україні, якщо це нерезиденти, то вони зможуть виводити цінні папери на свої рахунки в депозитарних установах в Європі, в Америці та інших ринках через "лінк" цих депозитарних установ з НДУ, надаючи роботу українським біржам, депозитарним установам, інвестиційним фірмам.

"Якщо ми зробимо правильно "лінк", то українські цінні папери можна буде легко виводити через Euroclear, Clearstream або інші депозитарії на зарубіжні ринки. Іноземні інвестори зможуть їх купувати, не відкриваючи у нас рахунки. А наші учасники ринку на цьому зароблять, бо іноземцю це дешевше, ніж відкривати рахунки в Україні", – описав свою ідею голова НКЦПФР.

За його словами, такий "лінк" має бути вже цього року.

Магомедов нагадав, що вже існує подібний "лінк" між НДУ і польським центральним депозитарієм KDPW, тобто українські цінні папери можна вивести до Польщі, а також через подобний "лінк" з депозитарієм Національного банку нерезиденти можуть купувати облігації внутрішньої державної позики.

На думку голови НКЦПФР, у України залишається шанс побудувати такий внутрішній фондовий ринок х біржою, хоча наразі йому не вистачає грошей, щоб ця інвестиція відбулася та не вистачає бізнесу з торгівлі вітчизняними цінними паперами.

Як вважає Магомедов, біржа ПФТС, якій нещодавно вдалося виконати пруденційний норматив ліквідності та наразі зняти питання відкликання біржової ліцензії, може знову зіштовхнутися з ним, якщо вони не вигадають якийсь інструмент або продукт, на якому будуть заробляти клієнти біржі.

Зі свого боку, зазначив голова Комісії, регулятор пропонує прийняти законопроєкт №8111 про інвестиційні рахунки, тому що з ним з'являться "довгі гроші" в реальному секторі економіки країни. Ідея закону полягає у тому, що фізична особа переказує гроші на інвестрахунок та здійснює з нього інвестиції в інструменти з дозволеного переліку, і якщо кошти з цього інвестрахунку не виводяться 3-5 років, то інвестор отримає часткову або повну пільгу по їх оподаткуванню.

Окрім інвестиційних рахунків джерелом "довгих грошей" в реальному секторі економіки має стати накопичувальна система пенсійного забезпечення, додав Магомедов.

"Я точно впевнений, що без фондового ринку ми не забезпечимо належної відбудови економіки країни. Прямими інвестиціями, продаючи ліцензії на видобуток, ми не досягнемо необхідного результату… Тому потрібно забезпечити інструменти портфельних інвестицій, зрозумілі європейським й світовим інвесторам (акції та інші корпоративні цінні папери)", – підсумував він.